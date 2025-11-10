El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EFE

Otra semana marcada por el viento sur: la Aemet señala qué municipios superarán los 20 grados

Los pronósticos anuncian de nuevo temperaturas suaves y cielos despejados, al menos, hasta el sábado

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Lunes, 10 de noviembre 2025, 08:58

Comenta

Cuando pensábamos que el otoño se había instalado en Bizkaia, sobre todo después de un sábado lluvioso y algo más fresco, lo cierto es que el tiempo para esta semana se volverá a parecer más a la primavera. El 'culpable', el viento sur, que volverá a ser protagonista.

Tanto Aemet como Euskalmet pronostican para el territorio un nuevo aumento de las temperaturas con valores por encima de los 20 grados y tiempo seco, al menos, hasta el sábado. Este lunes, una profunda borrasca atlántica entrará por Galicia y podría provocar una situación adversa por lluvias y rachas de viento muy fuertes en el oeste peninsular y Canarias. La provincia, sin embargo, se librará. Como mucho, indica la Agencia Vasca de Meteorología, «podría caer alguna gota aislada de forma puntual, pero en general no lloverá».

El viento sur será moderado, pero el martes se notará más. «Soplará con fuerza, siendo molesto en muchas zonas y con rachas fuertes o muy fuertes en áreas de montaña», advierte el organismo vas+co. La semana pasada ya causó problemas, sobre todo, en el aeropuerto de Loiu con varios aviones que no pudieron aterrizar y tuvieron que ser desviados. Se registraron rachas en Orduña, Matxitxako y La Galea por encima de los 130 kilómetros por hora.

Hasta 24 grados en Bilbao

El cielo continuará con la alternancia de nubes y claros, predominando las nubes medias y altas, aunque el ambiente será luminoso durante buena parte del día. Reinará la estabilidad y eso se reflejará en los termómetros. Las máximas subirán de forma tenue -22 grados se esperan en Bilbao-, pero comenzará una tendencia de aumento que continuará hasta el jueves y el viernes, cuando se prevén valores de 24-23 grados.

Por su parte, las mínimas también se recuperarán: el jueves podrían rondar los 16 grados. Se trata de hasta siete grados más que en este arranque de semana. Por tanto, una nueva semana con temperaturas bastante elevadas para esta época del año que harán que este otoño atípico se mantenga, al menos, hasta el fin de semana. Aunque la previsión es todavía prematura, una borrasca podría provocar el regreso de la lluvia y una bajada del mercurio con valores ya más habituales en estas fechas.

