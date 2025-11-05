El viento sur obliga a desviar cinco vuelos con destino Loiu
Las intensas rachas han impedido aterrizar en el aeródromo vizcaíno a los aviones que han partido de Ibiza, Ámsterdam, Estambul y Frankfurt
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:56
El viento sur está provocando problemas en el aeropuerto de Loiu. La fuertes rachas que se registran este miércoles han impedido aterrizar a un total de cinco aviones con destino Bilbao. Según han confirmado fuentes del aeródromo vizcaíno, los vuelos que han salido esta tarde de Ibiza, Ámsterdam, Estambul, Frankfurt y Londres se han tenido que desviar a otros aeropuertos.
De nuevo, centenares de pasajeros se han visto afectados por el intenso viento sur que azota Bizkaia con rachas que han superado con creces los 100 kilómetros por hora. Aunque otros vuelos sí que han podido tocar tierra en La Paloma, posiblemente puedan anularse más operaciones en lo que queda de jornada. El aviso amarillo por viento permanecerá activo hasta la medianoche.
Por el momento, cinco aeronaves no han podido aterrizar en Loiu. Se trata del vuelo procedente de Estambul, que ha partido a las 16.10 horas de la ciudad turca y que se ha desviado a Madrid. A las 16.30 horas ha despegado de Ámsterdam el avión de KLM, pero ha tomado tierra en Tolouse. También se ha visto afectado el vuelo que ha salido de Frankfurt a las 16.40. En este caso, se ha desviado a Barcelona. También al Prat ha llegado el Vueling procedente de Ibiza, que ha partido a las 17.30 horas rumbo a la capital vizcaína.
A ellos se ha sumado el vuelo que ha despegado a las 17.50 horas de Londres (Heathdrow), operado por Vueling, que también ha tenido que aterrizar en Barcelona. Finalmente, el aparato de Volotea procedente de Alicante que ha realizado dos intentos, ha terminado aterrizando en hora en la pista de La Paloma.
Los pilotos están entrenados para tomar tierra con vientos cruzados y también con cizalladura, que es uno de los fenómenos que, por la peculiar orografía del Txorierri, hacen que el aeródromo vizcaíno sea, en ocasiones, sobre todo en otoño, una tortura para los viajeros. Sin embargo, en ocasiones no lo ven claro y optan por desviarse a otro aeropuerto.
140 kilómetros por hora en Orduña
Según los datos de Euskalmet, las rachas de viento sur se han ido intensificando a medida que ha avanzado la jornada. En estaciones como Orduña se han registrado hasta 140 kilómetros por hora, en Cerroja (Carranza), un total de 131,6 y en Oiz, 130,9.