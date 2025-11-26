El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El corredor del Cadagua en Güeñes recupera la normalidad tras una hora cortado

Una persona ha resultado herida

B. V.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:53

Comenta

El corredor del Cadagua a la altura de Güeñes ha recobrado la normalidad tras una hora cortado en sentido Bilbao debido a un accidente. Un siniestro ocurrido a las 14.20 horas de este miécoles en el que una persona ha resultado herida. Una colisión que había obligado a cortar los dos carriles durante más de una hora, si bien tiempo después uno ya ha sido reabierto al tráfico.

En actualización

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

