El padre de la víctima espera que el colegio «pida perdón» y reconozca el daño causado Los padres de la víctima, antes de una de las sesiones del juicio. / Fernando Gómez Se ha mostrado «satisfecho» con el fallo, que llega «después de tantos años de tener que lidiar con todo tipo de comentarios y difamaciones por parte del centro» EL CORREO Jueves, 15 noviembre 2018, 13:23

Juan Cuatrecasas, el padre del exalumno del colegio Gaztelueta que «sufrió abusos continuados» durante dos cursos ha reclamado «reparación moral» para su hijo. Tras conocer el fallo, ha manifestado que se encuentra «satisfecho» por él, porque tanto su madre como él mismo tan solo son «víctimas indirectas». «Le hacía falta algo así para sentirse reconocido», ha asegurado.

A su juicio, la resolución judicial deja «claramente demostrado que, pese a las difamaciones y los intentos de anular a la víctima en todo este tiempo», el joven tenía «razón». «Este es un ingrediente que hacía falta para que se sintiera reconocido», ha insistido.

«Después de tantos años de tener que lidiar con todo tipo de comentarios y difamaciones por parte del colegio, de poner en duda la credibilidad, no solo de mi hijo, sino de mi mujer y mía, esto es un reconocimiento que nos hace estar especialmente satisfechos», ha reiterado. Por ello, espera que el actual director del centro educativo «salga a los medios» a «pedir perdón» a su hijo y a «reconocerlo como víctima», algo que «Gaztelueta no ha hecho en todo este tiempo». En su opinión, «es lo que debería hacer», porque «toda la sociedad vasca» sabe que el alumno «necesita un reconocimiento como víctima de abusos y agresión sexuales», así como «una reparación moral».

También ha afirmado que, tras conocer la resolución, el joven, que «continúa en situación de estrés postraumático», se encuentra también «satisfecho» porque, de esta forma, ha logrado «la credibilidad que necesitaba». «Pido que se reponga su buen nombre, cosa que Gaztelueta nunca ha hecho», ha señalado.

Juan Cuatrecasas considera que los abusos sexuales a menores constituyen «una lacra para esta sociedad que hay que combatir» y se ha mostrado convencido de que «esta sentencia pone un punto de partida para seguir en esa lucha». «En todo este tiempo he conocido a otras víctimas y el reconocimiento se hace extensible a todas ellas porque, de una vez por todas, ha llegado el momento de que los poderes públicos y la Iglesia, que tantos perdones piden, hagan el trabajo que tienen que hacer en aras del reconocimiento y reparación moral de estas víctimas», ha manifestado. El padre del alumno ha instado a «empezar a hacer, no a hablar» y ha apuntado que, «desde este Gobierno se está empezando ya a tomar medidas» como la de la imprescriptibilidad de este tipo de delitos. «Van por el buen camino, se van dando pasos», ha concluido.

Leticia de la Hoz, entre el fiscal -a la izquierda- y su ayundante. / Jordi Alemany

«Se ha hecho justicia»

Por su parte, la abogada que ha ejercido la acusación particular en el 'caso Gaztelueta', Leticia de la Hoz, ha afirmado que la sentencia dictada contra el profesor que abusó de su cliente «ha hecho justicia», aunque «no hay nada que compense, indemnice y repare el dolor que ha sufrido» el joven alumno, víctima de los abusos del docente cuando era menor.

La abogada ha asegurado que «son buenas noticias para la familia de la víctima, el haber obtenido una condena de once años de prisión por delito continuado de abuso sexual». «Es muy satisfactoria, si bien es cierto que no hay nada que compense, indemnice y repare el dolor que ha sufrido». «Pero ha sido un juicio justo y la otra parte ha tenido la mejor defensa posible, con todas las garantías legales», ha manifestado tras conocer el fallo.

De la Hoz ha asegurado que se ha «emocionado» al conocer el fallo de la sentencia, de 70 folios, y ha destacado el hecho de que se haya admitido el argumento del abuso sexual continuado. «Ahora vamos a proceder a estudiar y analizar la sentencia, pero solo con conocer el fallo estamos muy satisfechos», ha afirmado, para explicar que ya ha hablado con el padre «que no se lo creía y se ha emocionado».

Según ha destacado, «son muchos años de lucha», tras la presentación de la querella en junio de 2015. La abogada ha dicho que el joven «lo ha pasado fatal» y ha señalado que «las víctimas que pasan por procesos de estos solo ellos saben lo que luchan». «A nosotros, como querellantes, nos correspondía probar los hechos, y a la vista está que hemos sido capaces de conseguirlo y, después de todo el sufrimiento, ha merecido la pena porque se ha hecho justicia», ha remarcado.

Importancia de las pruebas periciales

Según ha destacado, los informes del psiquiatra que ha tratado al joven durante ocho años y de los psicólogos eran «muy contundentes» y «todas las pruebas periciales se han visto ratificadas con la pericial realizada por tres peritos independientes nombrados por el juzgado, que han valorado por sí mismos la realidad de los hechos, y su informe también fue contundente». «Todo el mundo que vio al niño acreditó que decía la verdad», ha subrayado.

Por otro lado, ha señalado la importancia de esta sentencia porque «a las víctimas de abusos sexuales les cuesta mucho denunciar, porque es un delito que lleva aparejada culpa y vergüenza». «Es un proceso judicial muy duro y supone para las víctimas un calvario volver al juzgado a contar siempre lo mismo y que siempre se esté cuestionado su testimonio, lo que por otra parte es lógico porque hay que asegurase de que la víctima no este mintiendo», argumenta. «Para una víctima es terrible y hay mucha personas que deciden no iniciar un procedimiento judicial», ha lamentado. Por ello, ha insistido en que esta sentencia puede empezar a cambiar las cosas para quienes no se atreven a denunciar abusos cometidos en la infancia y adolescencia: «El hecho de saber que se hace justicia y que si tienes la verdad y luchas se obtiene una condena, es muy importante». «Las víctimas de abusos sexuales hoy tienen que estar de enhorabuena, igual que lo está la familia a quien represento», ha afirmado.