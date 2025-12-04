Que la vida siga igual en Miribilla

Julen Ensunza Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:17 Comenta Compartir

Hay equipos que, no se sabe muy bien por qué, se dan mejor que otros. En el caso del Surne Bilbao, uno de esos conjuntos a los que parece tener tomada la medida en casa es el Dreamland Gran Canaria, rival este domingo a partir de las 18.00 horas en el infierno de Miribilla. El conjunto insular ha hincado la rodilla en su visita a la capital vizcaína las cuatro últimas campañas. En esta ocasión, el choque presenta el aliciente añadido de que ambos llegan empatados con un balance de tres victorias y cinco derrotas.

Un triunfo, vista lo apretada que se encuentra la tabla –la octava plaza que ocupa el Baskonia está ahora mismo a una sola victoria– afianzaría los objetivos del Surne en la vuelta a la competición después del obligado parón por la ventana de selecciones donde Hlinason, el rey del rebote en la ACB, ha destacado con el combinado islandés. La última racha positiva de resultados de la franquicia de Miribilla ante el Gran Canaria en casa comenzó la temporada 2021-2022. De la mano de Martín Bigote, Andrew Goudelok y Alex Reyes, autores de 16, 15 y 14 puntos respectivamente, los entonces dirigidos por Alex Mumbrú, se impusieron por un claro 95-80 en gran medida gracias a dos primeros cuartos muy buenos en los que lograron abrir una brecha de 22 puntos al descanso.

La campaña siguiente, la 2022-2023, la primera de Jaume Ponsarnau en el banquillo de Miribilla, el Surne volvió a imponerse, aunque con un marcador mucho más ajustado (76-72). Los 27 puntos de Ludde Hakanson y los 14 de Adam Smith, dinamita desde el perímetro, unida a la labor defensiva y reboteadora de Jeff Withey y Emir Sulejmanovic, resultaron determinantes para encarrilar el choque por segunda campaña consecutiva en casa ante el cuadro insular. Y como no hay dos sin tres, la historia se repitió el curso siguiente. Otros protagonistas, pero idéntico resultado. Esta vez fueron el escolta Keith Horsby, fichado dos meses antes para reforzar el juego exterior de los hombres de negro, y el pívot Sacha Killeya-Jones los que con 21 y 11 puntos respectivamente llevaron el peso de partido, bien secundados por Melwin Pantzar, Thijs de Ridder y Kristian Kullamae.

El curso pasado, los de Ponsarnau volvieron a marcar territorio en casa ante los de Jaka Lakovic (96-78) y quieren que la vida siga igual en Miribilla ante el conjunto canario, que cuenta con una plantilla de altos vuelos en la que destacan jugadores de la talla de Carlos Alocén y Andrew Albicy en la dirección, así como el alero argentino Nico Brussino, el pívot Mike Tobey y el ala-pívot francés Louis Labeyrie, que estuvo en la órbita del Surne el pasado verano.

Defensa y tiro

Precisamente el dominio en la pintura, donde la franquicia de Miribilla cuenta con el jugador más determinante a la hora de hacerse con el rebote como es Hlinanson –captura 7,3 rechaces por partido y encabeza la clasificación en este apartado en la ACB–, será uno de los factores a tener en cuenta, junto a la defensa y el acierto en el tiro exterior. El balance global de victorias y derrotas ante el Dreamland Gran Canaria en Miribilla también favorece al Surne Bilbao que suma 11 triunfos por 9 derrotas. Ambos conjuntos llegan a la cita tras caer ante Baskonia y Barcelona, respectivamente.