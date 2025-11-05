El 1x1 del Peristeri-Bilbao Basket: Frey, el mejor
Consulta uno a uno la valoración de los hombres de negro
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:01
Ponsarnau
Entrenador
Valoración del redactor
Buen trabajo y planteamiento, con las ideas claras y rotaciones ajustadas a las necesidades. Dio minutos a todo el mundo menos a Errasti. Supo controlar el partido y los momentos de reacción del Peristeri.
Pantzar
Base
Valoración del redactor
Sigue sin ver el aro porque un dos de siete en tiros de campo lo retrata. Cogió cinco rebotes y dio cuatro asistencias. Sufrió en defensa con Nichols y Cárdenas.
Frey
Base
Mejor del partido
Valoración del redactor
Magnífico partido del noruego, que lo necesitaba. 18 puntos con un cuatro de seis en triples y cinco asistencias para un 20 de valoración. Impecable.
Jaworski
Escolta
Valoración del redactor
El americano cuajó un partido casi perfecto. Tres de tres en triples, cinco de siete en tiros de dos y actuaciones firmes en momentos clave. Se le fichó por esto.
Normantas
Escolta
Valoración del redactor
Metió un triple desde su casa sobre la bocina y acabó con ocho puntos, sin olvidar su defensa. Le pitaron una técnica por gesticular su protesta.
Font
Escolta-Alero
Valoración del redactor
Muy bien el barcelonés, quien aportó como una hormiguita hasta recolectar 11 puntos, con un tres de seis en triples. Con minutos demuestra que aporta al equipo.
Hilliard
Alero
Valoración del redactor
Irreconocible el líder ofensivo del equipo, con un increíble cero de ocho en tiros de campo. Solo metió dos tiros libres. Fue el único en valoración negativa (-4).
Lazarevic
Alero
Valoración del redactor
Uno mira a su casillero de puntos y solo ve dos, pero su trabajo defensivo y sus nueve rebotes, cinco de ellos ofensivos, disparan el valor del partido del serbio.
Krampelj
Ala-pívot
Valoración del redactor
Tampoco estuvo a gusto contra el Peristeri el esloveno, con cuatro puntos y porcentajes flojos. Además, solo cogió dos rebotes. La falta recuperar chispa y energía.
Amar Sylla
Pívot
Valoración del redactor
Poco más de dos minutos en la pista en el día de su regreso después de dejar atrás el proceso vírico que le hizo perderse tres partidos. Hizo dos puntos. De vuelta.
Hlinason
Pivot
Valoración del redactor
Reinó en la pintura con 13 rebotes, ocho defensivos y cinco ofensivos, aunque se llevó dos tapones. Añadió 8 puntos a su hoja de servicios, con un 17 de valoración.
Clasificación general
JugadorPuntos
Tryggvi Hlinason66
Melwin Pantzar57
Margiris Normantas50
Martin Krampelj49
Justin Jaworski48
Darrun Hilliard46
Harald Frey40
Luke Petrasek40
Stefan Lazarevic37
Aleix Font32
Amar Sylla26
Bassala Bagayoko21
Bingen Errasti5
Kepa de Castro5
Aleksandar Zecevic-
