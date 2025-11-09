El 1x1 del Bilbao Basket-Zaragoza
Consulta uno a uno la valoración de los hombres de negro
R. Basic
Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:17
Ponsarnau
Entrenador
Valoración del redactor
Magnífico partido planteado por un entrenador que se hizo con su victoria 200 en la ACB, 41 de ellas con un Surne que hizo jugar como los ángeles ante un roto Zaragoza.
Pantzar
Base
Mejor del partido
Valoración del redactor
El partido estuvo en las manos del sueco, quien batió el récord de asistencias de un jugador del Surne en la ACB con 14. Acabó con un 30 de valoración.
Frey
Base
Valoración del redactor
Al igual que Pantzar, el noruego manejó el ritmo del partido. Sus números no fueron espectaculares, pero ayudó que lo sean los de sus compañeros.
Jaworski
Escolta
Valoración del redactor
22 puntazos del francotirador de Pensilvania, cinco de ellos triples. Está adaptándose cada vez mejor a la categoría y puede romper las estadísticas.
Normantas
Escolta
Valoración del redactor
Acabó sin puntos el lituano, con un cero de tres en triples, pero lo compensó todo con una defensa sideral sobre Yusta. El madrileño maquilló sus cifras al final.
Font
Escolta-Alero
Valoración del redactor
Muy bien aprovechados los minutos del barcelonés, quien hizo nueve puntos con un dos de dos en triples. Otro elemento más para la causa.
Hilliard
Alero
Valoración del redactor
Este es el verdadero Hilliard, el 'killer', el hombre al que se le caen los puntos de los bolsillos. Hizo 20, con un seis de siete en triples, una máquina de matar.
Lazarevic
Alero
Valoración del redactor
Si uno busca en el diccionario la definición de 'jugador de equipo' aparece la foto de Lazarevic. Defensa brillante y siempre al servicio del colectivo. Importante.
Petrasek
Ala-pívot
Valoración del redactor
Fue de menos a más, con acciones de mérito combinadas con fallos. Le pitaron faltas ridículas. Ocho puntos con malos porcentajes de tiro.
Krampelj
Ala-pívot
Valoración del redactor
Vuelve poco a poco el esloveno a su estado natural de excitación, con puntos y trabajo en ambos lados de la cancha. Un gladiador que no hace prisioneros.
Amar Sylla
Pívot
Valoración del redactor
Poco más de ocho minutos para el senegalés, quien echó una mano en la pintura para dar aire a Hlinason y Bagayoko. Está para lo que haga falta.
Hlinason
Pivot
Valoración del redactor
No fue la mejor tarde del islandés, el guardián del aro propio, pero verse pronto cargado con tres faltas le penalizó. Siete puntos y tres rebotes.
Clasificación general
JugadorPuntos
Tryggvi Hlinason72
Melwin Pantzar66
Justin Jaworski57
Margiris Normantas56
Martin Krampelj56
Darrun Hilliard55
Harald Frey47
Luke Petrasek45
Stefan Lazarevic43
Aleix Font38
Amar Sylla31
Bassala Bagayoko28
Bingen Errasti5
Kepa de Castro5
Aleksandar Zecevic-
