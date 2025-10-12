El 1x1 del Bilbao Basket-San Pablo Burgos
Consulta uno a uno la valoración de los hombres de negro
Domingo, 12 de octubre 2025, 21:16
Ponsarnau
Entrenador
Valoración del redactor
Supo aguantar al equipo en un tercer cuarto para olvidar con constantes rotaciones y búsquedas del mejor quinteto. Dio minutos a 11 jugadores con el objetivo de oxigenar al equipo y conservar la energía.
Pantzar
Base
Mejor del partido
Valoración del redactor
Fue de menos a más el sueco, fundamental en los momentos calientes del duelo. Acabó con 15 puntos y 19 de valoración. Los tiros libres fueron su caballo de Troya.
Frey
Base
Valoración del redactor
El noruego tardó en entrar al partido, pero cuando lo hizo tiró del carro y ayudó al equipo a mantenerse en un partido que había que asegurar.
Jaworski
Escolta
Valoración del redactor
Es una olla a presión que amenaza con estallar en cualquier momento, para lo bueno y para lo malo. Fue el encargado de alimentar el parcial de 23-2. Tira sin vacilar
Normantas
Escolta
Valoración del redactor
Muy bien en defensa el lituano, quien trabajó sin destajo y recuperó dos buenos balones. En su debe, el cero de cuatro en triples y uno de cuatro en tiros libres.
Font
Escolta-Alero
Valoración del redactor
Jugó menos de dos minutos para dar aire al equipo y echar una mano en la rotación.
Hilliard
Alero
Valoración del redactor
Estuvo horrible en los triples con un cero de siete, pero nunca se escondió y acabó con 13 puntos.Su siete de siete en tiros libres contrastó con el desastre general
Lazarevic
Alero
Valoración del redactor
No se le ve aún con confianza al serbio, quien se aplicó en defensa y el rebote pero en el ataque apenas aportó. Su confusión en una contra reflejó su inseguridad.
Petrasek
Ala-pívot
Valoración del redactor
Apareció el americano al final del tercer cuarto para alejar a los hombres de negro en el marcador. 14 puntos con flojos porcentajes y tres rebotes. Va progresando.
Krampelj
Ala-pívot
Valoración del redactor
Pura energía y compromiso el esloveno, al que se le vio sobremotivado en más de una fase del choque. 11 puntos con buenos porcentajes y cinco rebotes.
Amar Sylla
Pívot
Valoración del redactor
Buen partido del senegalés, quien desde el trabajo y la discreción hizo buenos números y ayudó al equipo con puntos (8) y rebotes (4).
Clasificación general
JugadorPuntos
Darrun Hilliard13
Luke Petrasek13
Tryggvi Hlinason13
Martin Krampelj11
Melwin Pantzar11
Amar Sylla9
Harald Frey9
Justin Jaworski8
Margiris Normantas7
Stefan Lazarevic6
Aleix Font1
Aleksandar Zecevic-
Bassala Bagayoko-
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión