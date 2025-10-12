El 1x1 del Bilbao Basket-San Pablo Burgos

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Consulta uno a uno la valoración de los hombres de negro

Robert Basic

Robert Basic

Domingo, 12 de octubre 2025, 21:16

Comenta

Ponsarnau

Entrenador

Jaume Ponsarnau
6

Valoración del redactor

Supo aguantar al equipo en un tercer cuarto para olvidar con constantes rotaciones y búsquedas del mejor quinteto. Dio minutos a 11 jugadores con el objetivo de oxigenar al equipo y conservar la energía.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pantzar

Base

Melwin Pantzar
8

El mejor del partidoMejor del partido

Valoración del redactor

Fue de menos a más el sueco, fundamental en los momentos calientes del duelo. Acabó con 15 puntos y 19 de valoración. Los tiros libres fueron su caballo de Troya.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Frey

Base

Harald Frey
6

Valoración del redactor

El noruego tardó en entrar al partido, pero cuando lo hizo tiró del carro y ayudó al equipo a mantenerse en un partido que había que asegurar.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jaworski

Escolta

Justin Jaworski
6

Valoración del redactor

Es una olla a presión que amenaza con estallar en cualquier momento, para lo bueno y para lo malo. Fue el encargado de alimentar el parcial de 23-2. Tira sin vacilar

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Normantas

Escolta

Margiris Normantas
5

Valoración del redactor

Muy bien en defensa el lituano, quien trabajó sin destajo y recuperó dos buenos balones. En su debe, el cero de cuatro en triples y uno de cuatro en tiros libres.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Font

Escolta-Alero

Aleix Font
-

Valoración del redactor

Jugó menos de dos minutos para dar aire al equipo y echar una mano en la rotación.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hilliard

Alero

Darrun Hilliard
6

Valoración del redactor

Estuvo horrible en los triples con un cero de siete, pero nunca se escondió y acabó con 13 puntos.Su siete de siete en tiros libres contrastó con el desastre general

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lazarevic

Alero

Stefan Lazarevic
4

Valoración del redactor

No se le ve aún con confianza al serbio, quien se aplicó en defensa y el rebote pero en el ataque apenas aportó. Su confusión en una contra reflejó su inseguridad.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Petrasek

Ala-pívot

Luke Petrasek
7

Valoración del redactor

Apareció el americano al final del tercer cuarto para alejar a los hombres de negro en el marcador. 14 puntos con flojos porcentajes y tres rebotes. Va progresando.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Krampelj

Ala-pívot

Martin Krampelj
6

Valoración del redactor

Pura energía y compromiso el esloveno, al que se le vio sobremotivado en más de una fase del choque. 11 puntos con buenos porcentajes y cinco rebotes.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Amar Sylla

Pívot

Amar Sylla
7

Valoración del redactor

Buen partido del senegalés, quien desde el trabajo y la discreción hizo buenos números y ayudó al equipo con puntos (8) y rebotes (4).

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hlinason

Pivot

Tryggvi Hlinason
6

Valoración del redactor

La torre islandesa aportó seis puntos y siete rebotes en un partido en el que tampoco estuvo tan activo cerca del aro rival. Eso sí, intimida y cambia tiros.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Clasificación general

  1. JugadorPuntos

  2. Darrun Hilliard13

  3. Luke Petrasek13

  4. Tryggvi Hlinason13

  5. Martin Krampelj11

  6. Melwin Pantzar11

  7. Amar Sylla9

  8. Harald Frey9

  9. Justin Jaworski8

  10. Margiris Normantas7

  11. Stefan Lazarevic6

  12. Aleix Font1

  13. Aleksandar Zecevic-

  14. Bassala Bagayoko-

