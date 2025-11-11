El 1x1 del Bilbao Basket-Brno
Consulta uno a uno la valoración de los hombres de negro
Martes, 11 de noviembre 2025, 22:57
Ponsarnau
Entrenador
Valoración del redactor
Dejó fuera de la convocatoria a Pantzar, Lazarevic y Krampelj y el equipo lo notó. Ofensivamente estuvo perfecto, pero la defensa brilló por su ausencia. Conceder 100 puntos a los checos no es normal.
Frey
Base
Valoración del redactor
Huérfano de su socio Pantzar, el noruego llevó la batuta de director. Solo anotó cinco puntos, pero dio diez asistencias. Dio sentido al juego del Surne.
Errasti
Base
Valoración del redactor
El canterano volvió a disfrutar de minutos, más de 11, en los que le dio tiempo a meter un triple, coger tres rebotes y dar tres asistencias. Y defendió bien.
De Castro
Base
Valoración del redactor
Unos segundos para el bilbaíno en la cancha, donde no pudo tener más protagonismo porque el partido se apretó y hubo que trabajar el triunfo.
Jaworski
Escolta
Mejor del partido
Valoración del redactor
Es una máquina de matar el americano, un arma de destrucción masiva, autor de 29 puntos y con un siete de doce en triples, algunos de ellos claves.
Normantas
Escolta
Valoración del redactor
Fue de más a menos el gladiador lituano, quien empezó acertado pero luego se desdibujó tanto en ataque como en defensa. Pero apretó cuando hizo falta.
Font
Escolta-Alero
Valoración del redactor
Aprovecha cada instante en la pista el catalán, quien hizo 16 puntos con un excelente tres de seis en triples. Cada vez está más suelto y seguro.
Hilliard
Alero
Valoración del redactor
Se cargó con tres faltas en el primer cuarto y eso limitó su presencia en la cancha y la forma de jugar. Autor de la última canasta que dio el récord de anotación.
Petrasek
Ala-pívot
Valoración del redactor
Necesitaba un partido así el 'cuatro' americano, quien se gustó con 18 puntos y añadió ocho rebotes a su hoja de servicios. Es lo que se espera de él.
Amar Sylla
Pívot
Valoración del redactor
Muy bien el senegalés, quien no paraba de jugar por encima del aro y transformar los aley-oop. 12 puntos y cuatro rebotes para un 16 de valoración. Bien.
Hlinason
Pivot
Valoración del redactor
La torre islandesa no llegó a los 18 minutos de juego, pero aportó cuando el equipo lo necesitaba. Nueve puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias.
Clasificación general
JugadorPuntos
Tryggvi Hlinason79
Justin Jaworski66
Melwin Pantzar66
Margiris Normantas62
Darrun Hilliard61
Martin Krampelj56
Harald Frey54
Luke Petrasek54
Aleix Font46
Stefan Lazarevic43
Amar Sylla38
Bassala Bagayoko34
Bingen Errasti10
Kepa de Castro5
Aleksandar Zecevic-
