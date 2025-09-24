Último test del Surne ante el Baskonia con la Euskal Kopa en juego

El Surne afrontará hoy (19.30 horas) en el polideportivo Lasesarre de Barakaldo el último test de preparación de cara a engrasar al máximo la ... máquina antes de que eche a andar la competición oficial el 4 de octubre con la complicada visita al Unicaja en Liga. El de esta tarde, sin embargo, no es un amistoso más. El choque presenta más alicientes que los de un banco de pruebas para definir poco a poco los roles de cada jugador tras las numerosas novedades que presentan ambas plantillas.

Enfrente estará nada más y nada menos que el nuevo Baskonia del técnico italiano Paolo Galbiati, que aunque no ha estrenado aún su casillero de victorias en pretemporada, llegará con ganas de llevarse el primer derbi del curso pese a las significativas bajas que arrastra. En juego estará la Euskal Kopa, que el pasado año se la llevó el cuadro vitoriano después de un encuentro en el que los hombres de negro fueron casi todo el partido a remolque, pese a llegar con opciones al final.

El Bilbao Basket ha disputado hasta el momento cinco partidos de preparación en los que ha sumado tres victorias, la última ante el Hiopos Lleida (82-95). Las dos anteriores fueron ante el Alega Cantabria (73-90) y el Ourense (72-91). Las derrotas llegaron ante el Gran Canaria y el Casademont Zaragoza.

Jaume Ponsarnau no ha podido contar hasta el momento con toda la plantilla. Margiris Normantas, por ejemplo, disputó sus primeros minutos como hombre de negro ante el Lleida, pero ni Bagayoko ni Lazarevic fueron de la partida. El interior maliense tampoco estará hoy ante un Baskonia que también llega con ausencias importante. Entre ellas la de su pívot Mamadi Diakite, una de las incorporaciones del presente curso, que ha estado hospitalizado tres días debido a un fuerte proceso febril.

Fiba Europe Cup

Por otra parte, el Surne ya conoce a casi todos sus rivales en la primera fase de la FIBAEurope Cup. Además de los griegos del Peristeri, se medirá al Kutaisi georgiano que ha perdido la eliminatoria por la Basketball Champios League. El cuarto integrante del grupo E saldrá del emparejamiento entre el Brno checo y el Parnu estonio. En el encuentro de ida disputado ayer, se impusieron los primeros por 83-75.