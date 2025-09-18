Más de un tercio de la marea negra acude a pie a los partidos de Miribilla El Surne Bilbao Basket presenta los resultados de una muestra en la que se enfatiza la inquietud por el cambio climático

«El 54% de las personas que asisten a los partidos del Surne Bilbao Basket a la cancha de Miribilla es residente en Bilbao, el 20% lo es de la Margen Izquierda, el 10% de la Margen Derecha y el resto está más atomizado, al proceder de otros municipios. Se ha disminuido al 19% las personas que vienen en coche y el 34% de la gente se desplaza andando», apuntó ayer la presidenta del Surne Bilbao Basket.

Isabel Iturbe presentó el Plan de Movilidad Sostenible del club bilbaíno en el marco de la Semana Europea de la Movilidad. Lo hizo junto a Nora Abete, teniente de alcalde y concejala del Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, que estimó que «no hay duda de que esta estrategia de sostenibilidad marca un hito en el ámbito deportivo profesional al incorporar criterios medioambientales. El Bilbao Basket ha asumido un papel activo como agente transformador y alienando la actividad deportiva con criterios globales de desarrollo sostenible. El deporte profesional tiene mucho que decir y el Bilbao Basket está a la altura y tiene una capacidad tractora importante de arrastre social», destacó.

Desde la entidad bilbaína se ha insistido en que el 50% de la marea negra acude a los encuentros en familia, «y ahora es del 70%. La respuesta de 1.123 aficionados es una muestra representativa para tomar estos datos con credibilidad». Desde el club se asume este papel activo como agente transformador. Iturbe también quiso hacer desaparecer esa percepción de que el Bilbao Arena «está más lejos que San Mamés».

«El deporte contribuye a mejorar el entorno urbano y ciudades como la nuestra es de las más comprometidos de Europa. Hace falta la implicación de los actores de Bilbao para convertirla en más saludable, equitativa y con menor huella ecológica. Esta iniciativa consolida el compromiso del Bilbao Basket con la mejora colectiva de la calidad de vida de Bilbao», añadió Nora Abete. En el colectivo de aficionados que no van a los partidos a pie , el 21% acude en metro, el 11% en autobús, el 7'7% en tren, un 1'7% en moto y el 0,3% en tranvía. No había datos en el cuadro de los que asisten en bicicleta.

Bilbao Basket y Ayuntamiento dieron a conocer el impacto medioambiental del club, con especial foco en la movilidad como principal fuente de emisiones. «Es fundamental para tomar acciones que puedan reducirlas. Estamos trabajando desde hace dos temporadas en el proyecto Bide Berdean. Se ha recogido información relevante y el 90% de la afición está preocupada por el medio ambiente y las consecuencias del cambio climático. Estos datos evidencian que la movilidad es uno de los focos en la estrategia de sostenibilidad».

