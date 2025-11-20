El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Surne volverá a la ciudad donde alcanzó la gloria Luis Ángel Gómez

El Surne volverá a la ciudad donde alcanzó la gloria

Tras certificar el primer puesto, el equipo se enfrentará a PAOK, Neftchi y por determinar en la siguiente fase de la FIBA Europe Cup

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:50

El Surne Bilbao ya ha cumplido uEl Surne Bilbao ya ha cumplido uno de sus objetivos principales en esta campaña continental, asegurarse el liderato de ... su grupo y acceder a la siguiente fase con la mejor condición posible. Con esa ventaja en la mano, el foco se traslada a la segunda fase. El Surne estará en el grupo M, donde se medirá con tres equipos que plantean distintos retos, tanto logísticos como deportivos. Ante los posibles rivales, Ponsarnau dejo clara su postura en la rueda de prensa después del partido de ayer: «Estamos juntos, fuertes y preparados para todo lo que venga».

