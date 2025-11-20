El Surne volverá a la ciudad donde alcanzó la gloria

El Surne Bilbao ya ha cumplido uEl Surne Bilbao ya ha cumplido uno de sus objetivos principales en esta campaña continental, asegurarse el liderato de ... su grupo y acceder a la siguiente fase con la mejor condición posible. Con esa ventaja en la mano, el foco se traslada a la segunda fase. El Surne estará en el grupo M, donde se medirá con tres equipos que plantean distintos retos, tanto logísticos como deportivos. Ante los posibles rivales, Ponsarnau dejo clara su postura en la rueda de prensa después del partido de ayer: «Estamos juntos, fuertes y preparados para todo lo que venga».

Reencuentro en Salónica

El primer adversario que aparece en escena es el PAOK de Salónica. Más allá del aspecto competitivo, este enfrentamiento tiene un fuerte componente emocional para Bilbao. Fue precisamente PAOK el rival al que batió en las finales a ida y vuelta de la FIBA Europe Cup la temporada pasada, por lo que vuelve a aparecer como obstáculo conocido y, a la vez, como escena de redención para los griegos.

Desde el plano deportivo, PAOK viene con credenciales importantes: contiende regularmente en la liga griega, una de las más exigentes de Europa, y se clasificó primero de su grupo en esta edición superior de la competicón, superando a Braunschweig, Anwil Włocławek y Trepça. Además, la localía en Salónica siempre será un factor, dada su afición y el ambiente que se genera en el PAOK Sports Arena.

La defensa de Lisboa

Otro rival del grupo será el Sporting de Portugal, que se presenta como un adversario de primer nivel para los hombres de negro. El conjunto lisboeta, con un balance de 4 victorias y 2 derrotas en la fase de grupos, ha conseguido clasificarse entre los mejores segundos del torneo (el cuarto mejor segundo, concretamente), lo que ya da una muestra de su capacidad competitiva.

En su liga doméstica llega con buen ritmo; su posición (segundo a solo un punto del líder) le otorga confianza y demuestra que no está jugando de relleno.

Para Bilbao, esto significa que se encontrará con un equipo motivado, con estructura y con buen nivel físico. Deberá vigilar varias claves: la defensa portuguesa suele ajustar bien las zonas, y atacar con velocidad y variabilidad será fundamental.

El tapado eslovaco

El última rival en la segunda fase de grupos de la competición será Prievidza, que también terminó con un registro de 4 victorias y 2 derrotas, siendo el segundo mejor segundo, sólo superado por el Peristeri griego, del grupo del Surne. Aunque no domina su liga, en Europa ha demostrado que no es un rival para menospreciar. Para Bilbao, Prievidza supone un peligro distinto al del Sporting, quizá menos nombre, pero con talento individual y capacidad de sorpresa.

Los hombres de negro, en este grupo, deberán seguir la tendencia actual e imponer su sistema desde el inicio, controlar el rebote, no dejar que el rival corra, y aprovechar su profundidad de plantilla. El camino de la Europe Cup continua para los de Ponsarnau, el nivel de los rivales sube, por lo que la plantilla deberá mantener las buenas sensaciones mostradas hasta el momento.

