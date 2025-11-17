El Surne, en el tren más concurrido de la ACB Está empatado con otros siete equipos en un atasco clasificatorio en el que una victoria o una derrota supone despegar o encallar

Aitor Echevarría Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:07 Comenta Compartir

El arranque de la Liga Endesa ha dibujado un embudo de magnitudes pocas veces vistas a estas alturas de la temporada. Del octavo al decimoquinto clasificado todos los equipos presentan el mismo balance: tres victorias y cuatro derrotas en siente partidos disputados. Ocho escuadras (Dreamland Gran Canaria, Barcelona, Surne Bilbao Basket, BAXI Manresa, Saski Baskonia, Río Breogán, Basquet Girona y MoraBanc Andorra) circulan en el mismo vagón, un tren abarrotado en el que apenas hay espacio para respirar y en el que el basket-average es el que define las posicioneso.

En ese convoy viaja el Surne Bilbao Basket, instalado en la décima posición, aunque cualquier movimiento puede enviarlo hacia arriba o hacia abajo con una facilidad pasmosa. La ACB vive un inicio irregular, marcado por la igualdad extrema y por la presencia en esta 'zona gris' de equipos cuyo lugar natural suele ser otro. Como el Barça, revitalizado en plena racha ascendente desde la marcha de Peñarroya y la inminente llegada de Xavi Pascual, y el Baskonia, cuya presencia en la parte baja de la tabla resulta tan inesperada como engañosa. La situación es tan pareja entre estos ocho equipos que una victoria podría meter al Surne en puestos de play-off, mientras que una derrota acercaría a los bilbaínos peligrosamente a puestos de descenso.

En medio de ese contexto, el Surne está firmando un notable inicio liguero, sobre todo si se analiza con perspectiva. El pasado domingo lo volvió a demostrar con un partidazo ante todo un Real Madrid. Los hombres de Ponsarnau ofrecieron una primera parte para enmarcar, sólidos atrás y brillantes en ataque, con Tryggvi Hlinason marcando el nivel competitivo y Melwin Pantzar liderando la ofensiva. Se marcharon al descanso cuatro puntos arriba, dejando sin aliento a un Movistar Arena acostumbrado a vivir noches más cómodas. Pero el Madrid es el Madrid. Y cuando el físico se apagó, los blancos, con una marcha más y una rotación interminable, impusieron su ley. Un parcial de 32-12 en la segunda parte terminó por inclinar la balanza, pero no borró la sensación de que este Bilbao Basket tiene mimbres para competir.

La trayectoria general del equipo lo confirma. En Miribilla no han fallado: han ganado todos los partidos como locales en la ACB y con solvencia, mostrando una identidad fuerte y reconocible. Fuera, en cambio, todo han sido derrotas. Una irregularidad que, pese a todo, no empaña la impresión de que el grupo empieza a carburar. Como reconoció Ponsarnau recientemente, si todas las piezas encajan, este equipo puede aspirar a mucho. Y razones no le faltan.

Europa, oasis tranquilo

Mientras la ACB los mantiene en ese atasco clasificatorio, en Europa el camino está siendo mucho más despejado. El Surne está arrasando en su grupo, ya tiene asegurado el primer puesto y la clasificación directa, y mañana afronta ante el Kutaisi (20.00 h, Miribilla) un choque sin presión. Se espera una noche plácida, ideal para que Ponsarnau reparta minutos entre los menos habituales y quizá premie a algún jugador del U22, como Bingen Errasti o Kepa de Castro.

La igualdad en la tabla hace que cada semana pueda cambiar por completo el panorama. Y la próxima cita liguera no será precisamente sencilla: domingo a las 12.30 en Vitoria ante el Baskonia, un equipo herido, necesitado y con más talento del que reflejan sus resultados. A partir de ahí, al Surne le espera un tramo de calendario donde deberá confirmar sus buenas sensaciones y aprovechar el impulso de Miribilla. Después del partido en Vitoria, los hombres de negro recibirán en casa a Gran Canaria y Lleida. Con todos los equipos tan pegados, dos victorias consecutivas pueden catapultarles a puestos de play- off, un territorio que el vestuario no descarta. De hecho, a estas alturas, más que un sueño parece una aspiración asumible.