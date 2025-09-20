El Surne quiere un triunfo que premie su juego ambicioso

José Félix Cachorro Bilbao Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:56 Comenta Compartir

Los hombres de negro regresan este domingo al municipio ilerdense de Tárrega, donde ya disputó el año pasado un amistoso con final feliz (89-79) contra el Lleida, el mismo rival de esta segunda visita a la ciudad natal de Jaume Ponsarnau. Además de continuar el trabajo dirigido a conjuntar el equipo, el Bilbao Basket también buscará una victoria con la que corroborar las buenas sensaciones extraídas de los anteriores partidos amistosos.

Hasta el momento, la pretemporada ha venido marcada por las ausencias en los cuatro encuentros disputados hasta ahora de varios jugadores, ya sea por su participación en el Eurobasket o por problemas físicos. Este inconveniente, sin embargo, no ha impedido que el cuadro de Miribilla haya competido en todas sus citas, y que incluso haya dejado una imagen positiva por el carácter y la intensidad del grupo y por su potencial ofensivo.

Venció con autoridad en sus dos primeros compromisos contra adversarios de una categoría inferior a domicilio. Se impuso al Grupo Alega Cantabria en Torrelavega (73-90) y, en su propio torneo, al Ourense (72-91), en un choque en el que los hombres de negro fueron de menos a más. En la final del cuadrangular en Galicia, cayó ante el Gran Canaria, un conjunto siempre potente en la ACB, pero el Surne dio la cara a pesar de las bajas y de los problemas físicos de algunos jugadores. La calidad de Albicy y Brussino decidió el duelo (89-85) a favor de los insulares. La derrota no impidió que las sensaciones fueran buenas en el Surne.

También perdió (94-88) el Bilbao Basket en el amistoso en Ejea de los Caballeros contra el Zaragoza. En esa ocasión faltó reserva física porque los de Ponsarnau perdieron fuerza en el último cuarto tras un choque igualado y en el que dejaron escapar una ventaja de diez puntos. Se repitieron los mismos inconvenientes que contra el Gran Canaria, pero también las conclusiones resultaron positivas.

El compromiso de hoy en Tárrega servirá para testar el estado de los hombres de negro 'tocados' en anteriores partidos y de comprobar si el juego ambicioso del equipo logra al fin una victoria contra un rival de la Liga Endesa. Varios nuevos jugadores, como Luke Petrasek, Darrun Hilliard o Justin Jaworski, han demostrado que tienen puntos en sus manos, y que el equipo funciona como un bloque con intensidad y garra.

Un rival irregular

Con el fin de asentarse en la máxima división, el Lleida también ha incorporado caras nuevas en su plantilla. Hasta el momento, su pretemporada ha discurrido entre sonrisas y derrotas. Cayó primero ante el Joventut (62-78) el 4 de septiembre, y tres días después naufragó contra el Manresa (78-81). El primer triunfo llegó contra el Andorra (83-87), volvió a sucumbir ante el Manresa (90-95) y superó al Girona (70-67) el pasado jueves. Sin duda, el equipo catalán es un adversario adecuado para medir el nivel del Surne.