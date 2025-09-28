El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores del Surne regresan al pabellón de Deusto tras la sesión en aguas de la ría bilbaína

El Surne Bilbao Basket se pasa al remo para hacer equipo

Los hombres de negro se suben a la 'Tomatera' de Deusto para navegar por la ría y fortalezar vínculos como grupo a las puertas del inicio de la temporada

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:25

El remo es un deporte en el que resulta fundamental ir todos a una, confiando a pies juntillas en el patrón. Tanto los remeros más ... fuertes como los ligeros tienen su trascendencia en el engranaje. El Surne se ha subido este domingo a la 'Tomatera' de Deusto como actividad complementaria para que esos valores arraunlaris calen en un grupo que aún se encuentran en fase de ensamblaje para afrontar una temporada ilusionante que arranca el próximo fin de semana en Málaga ante el Unicaja.

