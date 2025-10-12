El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Darrun Hilliard no tuvo su día desde el perímetro, pero aún así aportó puntos y asistencias y nunca dejó de tirar del carro.. Luis Ángel Gómez

89 posesiones y 110 tiros, la nueva fórmula del Surne

Los hombres de negro se apuntan al baloncesto de correr y disparar, cargar el rebote y acortar el tiempo de los ataques para subir su frecuencia

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:54

El Surne quiere jugar rápido, con muchas posesiones, correr como si no hubiera un mañana, disparar hasta mancharse las manos de pólvora, oler a dinamita, ... cargar el rebote y volver a tirar. Una y otra vez, sin obsesionarse tanto con los porcentajes y las estadísticas, importantes pero susceptibles de ser moldeadas y ajustadas a la nueva realidad. Los hombres de negro trabajan con una hoja de ruta modificada, una fórmula distinta con la que pretenden asomarse al futuro. Los máximos exponentes de este baloncesto de 'run and gun' son el Valencia en la Liga Endesa y el Paris en la Euroliga, donde los ataques duran menos que los días en Júpiter y el triple es el santo grial de los que buscan la juventud eterna. El Bilbao Basket apuesta por encajar en este baloncesto relámpago y ver qué tal le va la vida, al igual que muchos equipos de la Liga Endesa, como hizo este domingo ante el Burgos en Miribilla. La apuesta salió bien a pesar de naufragar desde la línea mágica y de fallar más tiros libres que un juvenil nervioso en el día de su debut.

