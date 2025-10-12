89 posesiones y 110 tiros, la nueva fórmula del Surne

El Surne quiere jugar rápido, con muchas posesiones, correr como si no hubiera un mañana, disparar hasta mancharse las manos de pólvora, oler a dinamita, ... cargar el rebote y volver a tirar. Una y otra vez, sin obsesionarse tanto con los porcentajes y las estadísticas, importantes pero susceptibles de ser moldeadas y ajustadas a la nueva realidad. Los hombres de negro trabajan con una hoja de ruta modificada, una fórmula distinta con la que pretenden asomarse al futuro. Los máximos exponentes de este baloncesto de 'run and gun' son el Valencia en la Liga Endesa y el Paris en la Euroliga, donde los ataques duran menos que los días en Júpiter y el triple es el santo grial de los que buscan la juventud eterna. El Bilbao Basket apuesta por encajar en este baloncesto relámpago y ver qué tal le va la vida, al igual que muchos equipos de la Liga Endesa, como hizo este domingo ante el Burgos en Miribilla. La apuesta salió bien a pesar de naufragar desde la línea mágica y de fallar más tiros libres que un juvenil nervioso en el día de su debut.

Porque los hombres de negro acabaron con un 20,7% en triples lastrados por su 6 de 29 y con la friolera de 13 tiros libres fallados de los 44 intentados (70,4%), además de cargar con 15 pérdidas. A pesar de estos números, lapidarios por malos, el equipo no solo ganó con todo merecimiento sino que anotó 95 puntos. ¿Cómo se explica esta paradoja? Porque anduvo bien en los lanzamientos de dos (62%), se impuso en la batalla del rebote –43 por los 38 del Burgos–, jugó con muchas posesiones y su rival abrazó el mismo modelo con números parecidos y hasta peores en algunos apartados. Así que al término de los 40 minutos, que se tradujeron en dos horas y cuarto de partido –descanso incluido–, hubo más pólvora en las manos de los chicos de Ponsarnau.

El Bilbao Basket terminó con 89 posesiones –el Burgos se fue hasta las 91– y completó un total de 110 lanzamientos entre los tiros de campo (66) y los libres (44), mientras que los castellanos se fueron con 105. A pesar de fallar 23 triples de los 29 intentados y de meter solo 31 disparos desde la línea de castigo de un total de 44, los vizcaínos dominaron el choque prácticamente de principio a fin. De hecho, estuvieron por delante en el marcador 34 minutos por los cuatro de su rival, siempre a remolque.

Regulares en el éxito

Hay más parámetros que explican la victoria de ayer en Miribilla –buena defensa durante varias fases del choque, compromiso con cada posesión, dominio reboteador con interesante número de capturas bajo el aro rival, solidaridad de la plantilla en tareas poco vistosas...– y por ahora no hay duda de que el Bilbao Basket quiere seguir por el mismo camino. Para ser regular en el éxito necesita de todos modos una versión algo más acertada de los jugadores llamados a ser sus anotadores compulsivos.

Porque un cero de siete de Hilliard y un uno de tres de Jaworski desde el triple no es normal, como tampoco lo es el cero de cuatro de Normantas y el dos de seis de Petrasek. Así que la reflexión que se impone es lógica: ¿Qué pasará cuando los tiradores del Surne afinen su puntería? El resultado puede ser muy interesante.