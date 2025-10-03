Ponsarnau: «Empezamos ante un equipazo»

El estreno liguero de la temporada 2025-26 para el Surne Bilbao Basket tiene lugar en Málaga ante un «equipazo». Así definió Jaume Ponsarnau, entrenador ... de los hombres de negro, al Unicaja, club al que felicitó en las primeras palabras de su intervención por ganar la Copa FIBA Intercontinental en Singapur al NBA G League United (71-61). «En los últimos años son un equipo muy meritorio con un trabajo detrás bien hecho. En la Supercopa perdieron la semana pasada en las semifinales (93-87 ante el Valencia) en un partidazo de esos que te hacen amar este deporte tan bonito», subrayó.

Ponsarnau explicó que el conjunto de Ibon Navarro «ha cambiado varios jugadores y se ve que van en el buen camino. Los que siguen también llevan una pauta consolidada. Así que tenemos que prepararnos para jugar contra un equipazo. Jugamos contra un equipo de ritmo alto y hay que hacerlo agresivo. Unicaja es un equipo bueno en robos».

Por eso, los hombres de negro tienen que esforzarse en este primer encuentro de Liga (18 horas) «para que ellos no sean tan buenos. Hay que dar un paso adelante. El ritmo que nos interesa es más alto que el de la temporada pasada. Y también hay que saber que en el Martín Carpena habrá momentos de una evolución especial en los que el público juega. Hay que esperar nuestros momentos», aventuró el de Tárrega, consciente de que al Bilbao Basket le cuesta doblegar a su primer rival en este ejercicio (el último triunfo ante los malagueños fue el 30 de enero de 2022 en Miribilla).

Fichaje de «jugadores buenos»

El técnico del Bilbao Basket insistió en que «el Unicaja ha fichado jugadores buenos. Tiene mucho matiz táctico y eso requiere una adaptación». La nueva plantilla bilbaína se mide a un conjunto en el que militan Alberto Díaz, Balcerowski, James Web III, Kalinoski, Djedovic, Tillie, Kravish, Perry, Tyson Pérez, Sulejmanovic… «Estamos poco faltos de preparación como grupo para tener cosas consolidadas, pero muy ilusionados de lo que tenemos entre manos y de contar con estos nuevos jugadores. Nos faltan cosas por pulir y adaptaciones para ser el equipo polivalente que podemos ser. Pero tenemos talento y el punto de competición correcto», estimó Ponsarnau, que solo cuenta con la baja de Bagayoko.

«El resto están bien. De las pequeñas molestias que arrastraban están casi al cien por cien a nivel de salud. Y eso es una buena noticia», se felicitó Ponsarnau, quien valoró que «tenemos más talento y más jugadores que puedan asumir responsabilidades en algunos momentos respecto a la temporada pasada. El partido de la Euskal Kopa fue bueno para madurar muchas cosas de cara a esta liga tan exigente. Hemos querido sumar talento y marcar un camino».

El técnico catalán entiende que aún «somos un equipo que nos tenemos que reconocer. Hemos intentado hacer la plantilla a partir de mejorar en algunas facetas que nos puedan ayudar a ser mejores en el global de los partidos. Y que nos ayude a ser más competitivos fuera de casa», destacó, reconociendo las dificultades de su equipo en las salidas en las últimas campañas. Y más aún en el histórico de resultados en el Martín Carpena, donde el balance es significativo: 17 triunfos locales y solo tres del Bilbao Basket.