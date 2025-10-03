El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sulejmanovic, con pasado en Miribilla, juega ahora en el Unicaja. Efe
Unicaja-Bilbao Basket: mañana, 18.00h

Ponsarnau: «Empezamos ante un equipazo»

El técnico del Surne apela a «esperar nuestros momentos» para tratar de sorprender en el estreno de Liga al Unicaja en el Martín Carpena

J. A. P. Capetillo

J. A. P. Capetillo

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:25

El estreno liguero de la temporada 2025-26 para el Surne Bilbao Basket tiene lugar en Málaga ante un «equipazo». Así definió Jaume Ponsarnau, entrenador ... de los hombres de negro, al Unicaja, club al que felicitó en las primeras palabras de su intervención por ganar la Copa FIBA Intercontinental en Singapur al NBA G League United (71-61). «En los últimos años son un equipo muy meritorio con un trabajo detrás bien hecho. En la Supercopa perdieron la semana pasada en las semifinales (93-87 ante el Valencia) en un partidazo de esos que te hacen amar este deporte tan bonito», subrayó.

