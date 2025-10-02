El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lazarevic, en su presentación como nuevo jugador del Surne. Mireya López

La polivalencia de Stefan Lazarević

El alero serbio del Surne Bilbao Basket, que puede jugar de tres y de cuatro, apela a la buena química de la plantilla para ir estableciendo objetivos

J. A. P. Capetillo

J. A. P. Capetillo

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:09

Stefan Lazarević, uno de los nuevos hombres de negro, es de Belgrado. Como buen balcánico tiene facilidad para los idiomas. Así que, en su presentación ... ante los medios, antes del inicio liguero del Bilbao Basket este sábado en el Martín Carpena ante el Unicaja, saludó con un estupendamente pronunciado «egun on. Eskerrik asko por venir». Tal cual. El ex del Estrella Roja, que desarrolló su comparecencia en inglés, tiene la sensación de que ha recalado «en un gran equipo. Hay muchos buenos jugadores y como sé de la temporada pasada todo es cuestión de química. Estamos creciendo poco a poco para conseguir logros».

