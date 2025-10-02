La polivalencia de Stefan Lazarević

Stefan Lazarević, uno de los nuevos hombres de negro, es de Belgrado. Como buen balcánico tiene facilidad para los idiomas. Así que, en su presentación ... ante los medios, antes del inicio liguero del Bilbao Basket este sábado en el Martín Carpena ante el Unicaja, saludó con un estupendamente pronunciado «egun on. Eskerrik asko por venir». Tal cual. El ex del Estrella Roja, que desarrolló su comparecencia en inglés, tiene la sensación de que ha recalado «en un gran equipo. Hay muchos buenos jugadores y como sé de la temporada pasada todo es cuestión de química. Estamos creciendo poco a poco para conseguir logros».

El alero serbio, que lucirá el número 73 en su camiseta, reconoció tener experiencia en jugar dos o tres competiciones. «Para mí lo bueno es tratar de ser competitivos partido a partido. Lo más importante es que tengamos salud, hacer un equipo sólido y amplio para ir estableciendo objetivos». Lazarević, dos metros y 29 años, se mostró contento por tener la ocasión de «venir a jugar a la mejor competición en Europa junto a la Euroliga. Espero rendir al cien por cien, para dar lo que el equipo espera de mí. Estoy ante una gran oportunidad», subrayó.

Tendrá que amoldarse a la competición porque «es un estilo diferente de juego a lo que estoy acostumbrado, aquí prima lo físico y la velocidad. Pero tengo armas para que la transición sea lo más rápida posible. Mi objetivo es ir mejorando cada partido», aventuró, antes de despedirse en euskera con una sonrisa: «Eskerrik asko. Agur». Poco antes, Lazarević había dicho que, desde el inicio del verano, el Surne Bilbao Basket había sido el club que más fuerte apostó por él y que las conversaciones con el director deportivo y con el entrenador le hicieron decidirse. Tanto Rafa Pueyo como Jaume Ponsarnau intervinieron en el día de la primera comparecencia del serbio.

Pueyo le definió como un alero que tiene «dos virtudes reconocibles: es buen defensor y un buen reboteador. Juega en defensa con intensidad y en el rebote es agresivo y va a por todas. Destaca en ataque en campo abierto y en el juego sin balón, en cortes y en puertas atrás saca muchas ventajas, además de en situaciones de uno contra uno. Puede actuar de tres y de cuatro, y esa polivalencia, en momentos en los que podemos tener alguna lesión, siempre ayuda».

Ponsarnau dijo sobre Lazarević que se lanzaron en su busca cuando apareció la posibilidad de ficharle «por ser un jugador en la posición de tres atípico en la Liga, y en la de cuatro también. Empieza ya a haber jugadores así. Su perfil puede ser diferencial. En la Euroliga ha llegado a jugar como especialista defensivo y viene de una temporada en la que se ha movido como cuatro anotador. Después de trabajar en la pretemporada con él vemos que es un chico fantástico, un currante que juega duro y que puede ayudarnos a ser mejores», resumió Ponsarnau en las instalaciones de LIN3S, uno de los partners del club.