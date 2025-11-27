Pantzar y Hlinason, la columna vertebral del Surne Bilbao

Melwin Pantzar y Tryggvi Hlinason son dos de los ejes sobre los que pivota el baloncesto del Surne Bilbao. A la hora de construir un ... equipo, los entrenadores suelen empezar por los 'unos' y los 'cincos' y luego van añadiendo piezas hasta completar la estructura. El base sueco y el pívot islandés, concentrados ahora mismo con sus respectivas selecciones para afrontar la fase clasificatoria del Mundial 2027, llevan tres temporadas como hombres de negro y figuran en el 'Top 10' de varios apartados estadísticos de la ACB. Son dos jugadores clave en la pizarra de Jaume Ponsarnau, quien junco con la dirección deportiva apostó muy fuerte en su momentos por los dos escandinavos.

Pantzar ha madurado muchísimo en estos tres años en la Liga Endesa, donde ahora mismo aparece como el noveno jugador más valorado de la liga con un coeficiente de 16,1. Por delante solo tiene a gente tan contrastada como Shermadini (22,8), Yusta (22,8), Tomic (19,3), Bozic (19,1), Tavares (18,4), Pradilla (18,1), Marcelinho Huertas (18) y Ricky Rubio (17,5). Justo después de ellos aparece el director de juego del Surne Bilbao, quien forma una buena pareja con Harald Frey, concentrado con Noruega. No es el único apartado en el que sobresale el sueco, quien jugará este viernes contra la República Checa en Praga. También es el octavo mejor asistente (5) y el sexto jugador con más recuperaciones en la ACB en las ocho jornadas disputadas hasta la fecha (1,6).

Máximo reboteador

En cuanto a Hlinason, que se mide este jueves a Italia, el islandés es el máximo reboteador de la liga con 7,3 capturas de media por partido. Coge 4,8 defensivas –quinto en el ránking– y 2,5 ofensivas –segundo en la tabla–. El podio lo cierran el granadino Zach Hankins (6,9) y el jugador del UCAM Murcia Sander Raieste (6,5). El gigante Edy Tavares aparece cuarto con 6,3, los mismos que el rumano Emanuel Cate. Aquí no acaba la presencia del pívot del Surne Bilbao en los 'Top 10' porque figura como el sexto mejor taponador del campeonato con un promedio de 1,3 'txapelas' por encuentro.

En lo que va de liga, Pantzar anota 10 puntos por partido y Hlinason, 8,5. Pero su aportación va incluso más allá de los números porque causan mucho impacto en el juego del Surne. El sueco defiende como un demonio y además construye el baloncesto del equipo, mientras que el pívot intimida y cambia infinidad de tiros. Y eso no reflejan las cifras.