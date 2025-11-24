El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Krampelj aguanta el balón para entregárselo a Frey ante la oposición del baskonista Villar. Rafa Gutiérrez

Pantzar, Frey, Krampelj y Hlinason hacen las maletas y abren las ventanas FIBA

Clasificatorias ·

Los cuatro jugadores del Surne Bilbao participarán en los partidos valederos para el Mundial de 2027 y el Eurobasket de 2029

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:25

El Surne Bilbao disfrutará de una semana tranquila debido a la apertura de la primera ventana FIBA de la temporada, que permitirá a Jaume Ponsarnau ... trabajar con tranquilidad y cargar las pilas de una plantilla que agradecerá parar un poco –lleva siete partidos en las últimas tres semanas, 14 en total– y armarse de cara a lo que viene. Eso sí, lo hará sin cuatro de sus integrantes debido a los compromisos internacionales de sus respectivas selecciones. Melwin Pantzar, Harald Frey, Martin Krampelj y Tryggvi Hlinason harán las maletas y regresarán las semana que viene después de atender sus obligaciones con los combinados nacionales de Suecia, Noruega, Eslovenia e Islandia. Jugarán partidos valederos para la Copa del Mundo de 2027 y el Eurobasket de 2029.

