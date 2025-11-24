Pantzar, Frey, Krampelj y Hlinason hacen las maletas y abren las ventanas FIBA
Clasificatorias ·Los cuatro jugadores del Surne Bilbao participarán en los partidos valederos para el Mundial de 2027 y el Eurobasket de 2029
Bilbao
Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:25
El Surne Bilbao disfrutará de una semana tranquila debido a la apertura de la primera ventana FIBA de la temporada, que permitirá a Jaume Ponsarnau ... trabajar con tranquilidad y cargar las pilas de una plantilla que agradecerá parar un poco –lleva siete partidos en las últimas tres semanas, 14 en total– y armarse de cara a lo que viene. Eso sí, lo hará sin cuatro de sus integrantes debido a los compromisos internacionales de sus respectivas selecciones. Melwin Pantzar, Harald Frey, Martin Krampelj y Tryggvi Hlinason harán las maletas y regresarán las semana que viene después de atender sus obligaciones con los combinados nacionales de Suecia, Noruega, Eslovenia e Islandia. Jugarán partidos valederos para la Copa del Mundo de 2027 y el Eurobasket de 2029.
El primero en saltar a la cancha será Hlinason, cuya Islandia se medirá a Italia el jueves en Tortona. El gigante de los hombres de negro es una pieza fundamental en su selección, que hizo un papel digno en el Eurobasket de este año, donde el pívot sobresalió con una media de 14,6 puntos, 10,6 rebotes y una valoración de 23,8 por partido. Tras el choque en las tierras de Piamonte, el 'cinco' de la franquicia de Miribilla se verá las caras con Gran Bretaña tres días más tarde en la capital de su país, Reikiavik. Se espera que el lunes 1 de diciembre viaje de regreso a Bilbao.
El viernes llegará el turno de Pantzar y Krampelj. El base sueco liderará a su selección en los encuentros contra la República Checa y la Eslovenia del propio Krampelj. El primer choque será en Praga y el segundo, el próximo lunes en Gotemburgo, donde los nórdicos esperan ir poniendo las primeras piedras en su camino hacia el Mundial. Por su parte, el ala-pívot jugará en las mismas fechas ante la Estonia del exhombre de negro Kristian Kullamae –viene de meter 26 puntos al Zalgiris con el Lietkabelis– y la Suecia de Pantzar. Recibirá a los bálticos en Koper.
La excepción de Frey
El único que no competirá en el marco de las eliminatorias mundialistas es Frey, quien encabezará la delegación noruega en la primera ronda clasificatoria valedera para el Eurobasket de 2029 adjudicado a Madrid. El base de los hombres de negro se pegará un señor viaje hasta Ereván, capital de Armenia, donde el domingo se medirá a la selección local. Los escandinavos comparten además el Grupo B con Bulgaria y solo el primero pasará directamente a la segunda ronda.
Ponsarnau contará así con ocho jugadores de la primera plantilla para la semana en curso y echará mano de algún canterano con el objetivo de completar los entrenamientos. Siempre ha expresado su inquietud con las ventanas FIBA por el miedo a las lesiones y el estado de forma en el que volverán los jugadores. Espera contar con todos y en perfectas condiciones físicas para preparar los dos próximos partidos ante el Dreamland Gran Canaria (7 de diciembre) y el Hiopos Lleida (14 de diciembre). Ambos serán en Miribilla y de ahí que las fechas estén marcadas en rojo.
Normantas se queda en Bilbao para sanar su lesión de tobillo
Margiris Normantas, habitual en las listas de Lituania, ha preferido quedarse esta vez en Bilbao para terminar de recuperase de la lesión de su tobillo izquierdo que sufrió en el último Eurobasket. El escolta se hizo daño en el choque ante Suecia y pensó que era algo importante, pero luego se descartó la gravedad del percance y pudo volver a jugar pronto. Aun así, el lituano todavía arrastra algunas molestias y quiere aprovechar esta ventana para acabar con ellas de forma definitiva. De ahí que no estará ante Gran Bretaña e Italia.
