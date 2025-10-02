Krampelj aporta polivalencia y físico a la pintura del Surne

El esloveno, cómodo en las dos posiciones interiores y con buen tiro exterior, admite que debe «reajustarse» al nivel de contactos en la ACB

«Vamos a sorprender», apunta de entrada el nuevo ala-pívot del Surne Martin Krampelj (Ljubljana, Eslovenia, 30 años) al ser cuestionado sobre sus primeras impresiones sobre las posibilidades del equipo a las puertas de que arranque la competición oficial el sábado (18 horas) ante el Unicaja en Málaga. El esloveno, que ha disputado el Eurobasket junto al jugador de los Lakers Luka Doncic, conoce la ACB de su paso por el MoraBanc Andorra en 2019, aunque entonces lo hizo como cedido para cubrir la baja por lesión del pívot titular de los del principado y solo disputó siete encuentros.

Ahora llega a Bilbao mucho más maduro y dispuesto a ganarse un rol importante en los esquemas de Jaume Ponsarnau. Físico, intensidad y polivalencia son las cartas de presentación del nuevo cuatro de los hombres de negro. Su fortaleza le permite desenvolverse también con garantías en la posición de cinco, donde el Surne cuenta con el Hlinason y Bagayoko. La lesión en el hombro del maliense obligará a Krampelj a compaginar ambos puestos, al menos en los primeros duelos.

«Mi posición natural es la de cuatro, pero estoy a disposición del entrenador para hacer lo que me pida. Estoy preparado para ello», resaltó durante su presentación como MiB en las instalaciones del club en Artxanda. Krampelj, que la pasada campaña militó en el baloncesto turco, ha jugado también en Estados Unidos, Canadá, Polonia, Italia y Japón.

En los partidos de preparación ha comprobado que la ACB es otra. «Se juega muy rápido y muy físico y debo reajustarme a eso. Los árbitros lo permiten y tengo que aprender. No hay problema», aseguró, dejando claro que ha captado el mensaje a la primera. De hecho, en la Euskal Kopa ante el Baskonia fue uno de los destacados del Surne. Anotó 14 puntos y capturó tres rebotes.

El Brno, el último rival en la FIBA Europe Cup

«Es un jugador que nos va a ayudar mucho en el rebote. Defensivamente es bueno en la anticipación de las líneas de pase y yendo al tapón en situaciones de ayuda. Corre bien al contraataque y además de amenaza exterior es resolutivo cerca del aro. Mejoramos en lo físico», detalló sobre el cuatro el director deportivo, Rafa Pueyo. «Necesitamos que juegue con mucha energía y que se adapte al nivel de contactos de la ACB».

Por otro lado, el Surne ya conoce a todos sus rivales en el grupo E de la FIBA Europe Cup. Además del Peristeri griego y el Kutaisi georgiano, los de Ponsarnau se enfrentarán al Brno checo que ha derrotado este miércoles al Parnu estonio en la clasificatoria previa.