Los francotiradores del Surne

En el baloncesto actual, en el que se juega sin freno, a posesiones cortas y con numerosos lanzamientos de tres, es fundamental tener el punto ... de mira bien calibrado para poder optar a cazar alguna pieza importante o al menos aspirar a la victoria. Atinar en el tiro exterior es clave para evitar que las defensas se cierren y los hombres interiores dispongan de espacio para poder recibir y jugar con mayor facilidad cerca del aro. El ansiado equilibrio dentro-fuera que buscan todos los entrenadores y cuesta tanto conseguir.

El Surne cuenta esta temporada con varios francotiradores que pueden asumir ese papel a la perfección como Jaworski, Hilliard, Frey y Petrasek y, aunque les ha costado graduar su mira telescópica –alguno todavía no lo ha conseguido del todo–, parece que poco a poco comienzan a dar en el blanco. Prueba de ello es el partido del pasado miércoles ante el Peristeri en tierras griegas, en el que los hombres de negro consiguieron un 48% de acierto desde la línea de 6,75 –13 canastas de 27 intentos–.

Esa fue, junto a la defensa, la llave para tumbar al conjunto heleno y asegurarse el líderato del grupo E de la FIBAEurope Cup, torneo del que la franquicia bilbaína es vigente campeona. De hecho, el Surne se mostró más efectivo desde la línea mágica que en tiros de dos, con especial protagonismo para Jaworski y Frey. El escolta norteamericano transformó los tres tiros que realizó desde la línea mágica y fue el segundo máximo anotador del choque –17 puntos– precisamente por detrás del base noruego, que terminó el duelo con un 66,7% de tino desde los tres puntos y 18 puntos en su casillero particular. Un seguro en la dirección y el lanzamiento. También se sumó a la fiesta de bombarderos Aleix Font saliendo desde el banquillo. Para que la alegría fuera completa en el viaje europeo solo faltó Hilliard entre los invitados de honor, el hombre llamado a asumir por jerarquía y experiencia el protagonismo cuando la ocasión lo requiere.

Duelo de pistoleros

El estadounidense no ha mostrado aún todo el potencial que atesora pero nunca se esconde. Pide el balón y cuando no encuentra el acierto exterior como sucedió en Grecia –cero de cuatro intentos en tiros de dos y otro tanto en lanzamientos de tres– trata de generar puntos y juego siendo vertical de cara al aro. Estos registros sirven de aliento a los francotiradores de la franquicia de Miribilla para recargar la autoestima –la confianza es fundamental para los hombres exteriores– que estaba algo baja en este sentido después de lo acontecido el fin de semana pasado en la visita a Manresa en la quinta jornada de la Liga Endesa.

Porque, si en territorio griego el Surne disparó bombas de fuego, en el desplazamiento a tierras catalanas la pólvora estuvo más bien mojada –8 canastas de 33 intentos desde más allá de los 6'75–. Los hombres de Jaume Ponsarnau, que el domingo (18.00 horas) recibirán al Casademont Zaragoza en la caldera de Miribilla, necesitarán, y mucho, el acierto de nuevo de sus exteriores para doblegar al cuadro maño y poder marcar así su tercera muesca en el revólver.

En ese duelo de pistoleros en el que el Surne tendrá que enfrentarse al base jamaicano Bell-Haynes y al alero Santi Yusta como principales estiletes por parte zaragozana estará Luke Pretrasek, que fue el descarte de Ponsarnau ante el Peristeri siguiendo con las rotaciones que viene realizando el técnico en esta primera fase de la FIBAEurope Cup en ese sentido. El internacional polaco es otro de los francotiradores de los hombres de negro con 50% de acierto en tiros de dos y un 30% de tres.