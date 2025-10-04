El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, Unicaja-Bilbao Basket

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 1 de la Liga Endesa 2025/2026

J. A. P. Capetillo

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:56

3C/2'

Anota a tabla Djedovic. 62-53.

3C/3'

Canasta de Sulejmanovic. 60-53.

3C/3'

Falla de dos Lazarevic. Sigue el 58-53.

3C/3'

Personal de Perry sobre Frey. El Bilbao Basket está compitiendo bien en el Martìn Carpena, a pesar de sus dificultades en el segundo cuarto.

3C/3'

Falla el gancho Sulejmanovic.

3C/3'

Al final fructifica el challenge de Ponsarnau. Sacará de banda el Unicaja.

3C/3'

El parcial en este tercer cuarto es de 12-19.

3C/3'

Están revisando la jugada los colegiados.

3C/3'

Tres tiros para Perry por la personal de Krampelj.

3C/4'

Canasta de Duarte. 58-53.

3C/4'

4 minutos para el final del tercer cuarto: 56-53.

3C/5'

Dos puntos a tabla del sueco Pantzar. 56-53.

3C/5'

Fallos en el triple de Tyson Pérez y luego de Petrasek.

3C/5'

Ha protestado mucho el público del Martín Carpena la persona de Tyson Pérez sobre Sylla.

3C/5'

Anota solo el segundo. 56-51.

3C/5'

Dos tiros libres para Sylla.

3C/6'

Anota los dos. 56-50.

3C/6'

Tiros libres para Tyson Pérez.

3C/6'

Petrasek lleva 10 puntos.

3C/6'

Otra canasta muy bonita de Petrasek. 54-50.

3C/6'

Canasta de dos de Olek Balcerowski. 54-48.

3C/6'

52-48 en el Martín Carpena

3C/6'

Falta en ataque de Jaworski.

3C/7'

Canasta de Djedovic. 52-48.

3C/7'

Anotaaaa Petrasek. 50-48.

3C/7'

Falla de dos Duarte.

3C/8'

Tripleeee de Petrasek. 50-46.

3C/8'

Anota Balcerowski. 50-43.

3C/8'

Parcial de 2-9 del Bilbao Basket.

3C/8'

El Bilbao Basket se coloca a 5 puntos tras ir perdiendo por 12.

3C/8'

07.47 para el final del tercer cuarto: 48-43.

3C/8'

Para el partido Ibon Navarro tras la reacción del Bilbao Basket en este inicio de tercer cuarto.

3C/8'

Canastón de Jaworski con la izquierda. 48-43.

3C/8'

Tapón de Hlinason.

3C/8'

Darrun Hilliard lleva 12 puntos.

3C/9'

Tripleeeee de Hilliard. 48-41.

3C/9'

48-38 en el Martín Carpena

3C/10'

Bonita canasta a tabla de Normantas. 48-38.

3C/10'

Juego detenido por unos problemas en el reloj. Vuelve el juego. Anota Castañeda. 48-36.

3C/10'

Hilliard lleva 9 puntos y Hlinason 8.

3C/10'

Falla la entrada Hilliard, pero coge el rebote Hlinason y anota. 46-36.

3C/10'

En juego el tercer cuarto del primer partido en la Liga Endesa: 46-34

Comienza la segunda parte en el Martín Carpena de Málaga! 46-34 para un Unicaja que ha abierto hueco en el marcador en el segundo cuarto con un parcial de 31-16.

2C/1'

DESCANSO: UNICAJA 46-SURNE BILBAO BASKET 34

Parciales de 15-18 y 31-16.

2C/1'

Falla de tres Hilliard desde muy lejos. Y luego Frey de dos. Descanso: 46-34.

2C/1'

Triple de Djedovic. 46-34.

2C/1'

Y el segundo. 43-34.

2C/1'

Anota el primero. 43-33.

2C/1'

Dos tiros libres para Hilliard.

2C/1'

Falla Djedovic.

2C/1'

Falla a la media vuelta Krampelj.

