En directo, Unicaja-Bilbao Basket
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 1 de la Liga Endesa 2025/2026
Sábado, 4 de octubre 2025, 17:56
3C/2'
Anota a tabla Djedovic. 62-53.
3C/3'
Canasta de Sulejmanovic. 60-53.
3C/3'
Falla de dos Lazarevic. Sigue el 58-53.
3C/3'
Personal de Perry sobre Frey. El Bilbao Basket está compitiendo bien en el Martìn Carpena, a pesar de sus dificultades en el segundo cuarto.
3C/3'
Falla el gancho Sulejmanovic.
3C/3'
Al final fructifica el challenge de Ponsarnau. Sacará de banda el Unicaja.
3C/3'
El parcial en este tercer cuarto es de 12-19.
3C/3'
Están revisando la jugada los colegiados.
3C/3'
Tres tiros para Perry por la personal de Krampelj.
3C/4'
Canasta de Duarte. 58-53.
3C/4'
4 minutos para el final del tercer cuarto: 56-53.
3C/5'
Dos puntos a tabla del sueco Pantzar. 56-53.
3C/5'
Fallos en el triple de Tyson Pérez y luego de Petrasek.
3C/5'
Ha protestado mucho el público del Martín Carpena la persona de Tyson Pérez sobre Sylla.
3C/5'
Anota solo el segundo. 56-51.
3C/5'
Dos tiros libres para Sylla.
3C/6'
Anota los dos. 56-50.
3C/6'
Tiros libres para Tyson Pérez.
3C/6'
Petrasek lleva 10 puntos.
3C/6'
Otra canasta muy bonita de Petrasek. 54-50.
3C/6'
Canasta de dos de Olek Balcerowski. 54-48.
3C/6'
52-48 en el Martín Carpena
3C/6'
Falta en ataque de Jaworski.
3C/7'
Canasta de Djedovic. 52-48.
3C/7'
Anotaaaa Petrasek. 50-48.
3C/7'
Falla de dos Duarte.
3C/8'
Tripleeee de Petrasek. 50-46.
3C/8'
Anota Balcerowski. 50-43.
3C/8'
Parcial de 2-9 del Bilbao Basket.
3C/8'
El Bilbao Basket se coloca a 5 puntos tras ir perdiendo por 12.
3C/8'
07.47 para el final del tercer cuarto: 48-43.
3C/8'
Para el partido Ibon Navarro tras la reacción del Bilbao Basket en este inicio de tercer cuarto.
3C/8'
Canastón de Jaworski con la izquierda. 48-43.
3C/8'
Tapón de Hlinason.
3C/8'
Darrun Hilliard lleva 12 puntos.
3C/9'
Tripleeeee de Hilliard. 48-41.
3C/9'
48-38 en el Martín Carpena
3C/10'
Bonita canasta a tabla de Normantas. 48-38.
3C/10'
Juego detenido por unos problemas en el reloj. Vuelve el juego. Anota Castañeda. 48-36.
3C/10'
Hilliard lleva 9 puntos y Hlinason 8.
3C/10'
Falla la entrada Hilliard, pero coge el rebote Hlinason y anota. 46-36.
3C/10'
En juego el tercer cuarto del primer partido en la Liga Endesa: 46-34
Comienza la segunda parte en el Martín Carpena de Málaga! 46-34 para un Unicaja que ha abierto hueco en el marcador en el segundo cuarto con un parcial de 31-16.
2C/1'
DESCANSO: UNICAJA 46-SURNE BILBAO BASKET 34
Parciales de 15-18 y 31-16.
2C/1'
Falla de tres Hilliard desde muy lejos. Y luego Frey de dos. Descanso: 46-34.
2C/1'
Triple de Djedovic. 46-34.
2C/1'
Y el segundo. 43-34.
2C/1'
Anota el primero. 43-33.
2C/1'
Dos tiros libres para Hilliard.
2C/1'
Falla Djedovic.
2C/1'
Falla a la media vuelta Krampelj.
