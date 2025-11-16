En directo, Real Madrid-Bilbao Basket
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 7 de la Liga Endesa 2025/2026
Fernando Romero
Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:17
15:17
Esta tarde el Bilbao Basket juega su partido 700 en la ACB
15:16
Hoy será baja Martin Krampelj en el equipo de Ponsarnau.
15:16
Ambos equipos se han enfrentado en 43 ocasiones, con 32 victorias para los blancos y 11 para los hombres de negro.
15:14
El Real Madrid, que encadena 34 partidos sin caer en su pista en la ACB, ha perdido los dos encuentros de Euroliga jugados esta semana ante Valencia y Panathinaikos.
15:12
El Real Madrid es cuarto con cinco triunfos y una derrota. Y el Bilbao Basket noveno con tres partidos ganados y tres perdidos.
15:11
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
15:11
Buenas tardes! A las 17 horas comienza en el Movistar Arena el partido de las séptima jornada de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Surne Bilbao Basket.
-
