En directo, Bilbao Basket-San Pablo Burgos
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 2 de la Liga Endesa 2025/2026
Domingo, 12 de octubre 2025, 17:09
1C/ 4'
Mateee de Sylla. 20-15.
1C/ 4'
Anota el segundo. 18-15.
1C/ 4'
Otro tiro libre que falla Pantzar.
1C/ 4'
03.38 para el final del primer cuarto: 17-15
1C/ 4'
Triple de Dani Díez. 17-15.
1C/ 5'
Tiros libres para Pantzar. Anota los dos. 17-12.
1C/ 5'
15-12 en Miribilla
Canasta de Jaworski y Krampelj.
1C/ 6'
Canasta de Neto. 11-12.
1C/ 6'
Dos más uno para Neto. 11-11.
1C/ 6'
Mateeee de Sylla. 11-9.
1C/ 6'
Pérdida de Jackson.
1C/ 7'
Tripleeee de Krampelj. 9-9.
1C/ 7'
Falla los dos tiros libres Pantzar.
1C/ 7'
Más tiros libres. Ahora para Pantzar.
1C/ 7'
Anota de dos Jackson. 6-9.
1C/ 7'
Anota los dos. 6-7.
1C/ 7'
Dos tiros libres para Hilliard.
1C/ 8'
Falla de tres Jackson.
1C/ 8'
Anota los dos. 4-7.
1C/ 8'
Tiros libres para Petrasek.
1C/ 8'
Fallos en ambas canastas. Petrasek y Samuels.
1C/ 9'
Canasta de dos de Fischer. 2-7.
1C/ 9'
Dos puntos para Harald Frey. 2-5.
1C/ 9'
Triple de Sergi García. 0-5.
1C/ 9'
Falla de tres Hilliard.
1C/ 9'
Dos tiros libres de Meindl. 0-2.
1C/ 9'
Primer minuto de juego sin puntos.
1C/ 10'
Falla de tres Hilliard.
1C/ 10'
Primer partido de esta temporada en Miribilla. Hay ganas de baloncesto en Bilbao.
1C/ 10'
Personal sobre Hilliard.
1C/ 10'
Falla de tres Meindl.
1C/ 10'
Primera posesión para el Burgos.
1C/ 10'
Comienza el partido en Miribilla!
18:01
El Lleida ha sorprendido hoy en el Palau por 86-91.
17:54
Se apagan las luces del pabellón. Presentación de los hombres de negro.
17:54
Presentación del recién ascendido Burgos.
17:54
Muchos aficionados del Burgos en la grada.
17:53
Gran ambiente en Miribilla.
17:51
Samuels, García, Meindl, Fischer y Jackson es el quinteto inicial de los visitantes.
17:50
Frey, Normantas, Hilliard, Petrasek y Hlinasen es el quinteto inicial del Bilbao Basket.
17:43
15 minutos para el inicio del partido. El primero en Miribilla de la temporada 2025-26.
16:53
La última vez que el Burgos vino a Bilbao fue el 24 de octubre de 2021, con triunfo local por 87-81
16:51
Los dos equipos se han enfrentado en 7 ocasiones, con 3 victorias para los hombres de negro y cuatro para el Burgos.
16:50
El Bilbao Basket perdió en la primera jornada en la pista del Unicaja por 86-68 y el San Pablo Burgos se impuso por 97-79 al Girona.
16:49
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
16:49
Buenas tardes! A las 18 horas comienza en Miribilla el partido de la segunda jornada de la Liga Endesa entre el Surne Bilbao Basket y el Recoletas Salud San Pablo Burgos.
-
