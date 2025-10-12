El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, Bilbao Basket-San Pablo Burgos

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 2 de la Liga Endesa 2025/2026

J. A. P. Capetillo

J. A. P. Capetillo

Domingo, 12 de octubre 2025, 17:09

1C/ 4'

Mateee de Sylla. 20-15.

1C/ 4'

Anota el segundo. 18-15.

1C/ 4'

Otro tiro libre que falla Pantzar.

1C/ 4'

03.38 para el final del primer cuarto: 17-15

1C/ 4'

Triple de Dani Díez. 17-15.

1C/ 5'

Tiros libres para Pantzar. Anota los dos. 17-12.

1C/ 5'

15-12 en Miribilla

Canasta de Jaworski y Krampelj.

1C/ 6'

Canasta de Neto. 11-12.

1C/ 6'

Dos más uno para Neto. 11-11.

1C/ 6'

Mateeee de Sylla. 11-9.

1C/ 6'

Pérdida de Jackson.

1C/ 7'

Tripleeee de Krampelj. 9-9.

1C/ 7'

Falla los dos tiros libres Pantzar.

1C/ 7'

Más tiros libres. Ahora para Pantzar.

1C/ 7'

Anota de dos Jackson. 6-9.

1C/ 7'

Anota los dos. 6-7.

1C/ 7'

Dos tiros libres para Hilliard.

1C/ 8'

Falla de tres Jackson.

1C/ 8'

Anota los dos. 4-7.

1C/ 8'

Tiros libres para Petrasek.

1C/ 8'

Fallos en ambas canastas. Petrasek y Samuels.

1C/ 9'

Canasta de dos de Fischer. 2-7.

1C/ 9'

Dos puntos para Harald Frey. 2-5.

1C/ 9'

Triple de Sergi García. 0-5.

1C/ 9'

Falla de tres Hilliard.

1C/ 9'

Dos tiros libres de Meindl. 0-2.

1C/ 9'

Primer minuto de juego sin puntos.

1C/ 10'

Falla de tres Hilliard.

1C/ 10'

Primer partido de esta temporada en Miribilla. Hay ganas de baloncesto en Bilbao.

1C/ 10'

Personal sobre Hilliard.

1C/ 10'

Falla de tres Meindl.

1C/ 10'

Primera posesión para el Burgos.

1C/ 10'

Comienza el partido en Miribilla!

18:01

El Lleida ha sorprendido hoy en el Palau por 86-91.

17:54

Se apagan las luces del pabellón. Presentación de los hombres de negro.

17:54

Presentación del recién ascendido Burgos.

17:54

Muchos aficionados del Burgos en la grada.

17:53

Gran ambiente en Miribilla.

17:51

Samuels, García, Meindl, Fischer y Jackson es el quinteto inicial de los visitantes.

17:50

Frey, Normantas, Hilliard, Petrasek y Hlinasen es el quinteto inicial del Bilbao Basket.

17:43

15 minutos para el inicio del partido. El primero en Miribilla de la temporada 2025-26.

16:53

La última vez que el Burgos vino a Bilbao fue el 24 de octubre de 2021, con triunfo local por 87-81

16:51

Los dos equipos se han enfrentado en 7 ocasiones, con 3 victorias para los hombres de negro y cuatro para el Burgos.

16:50

El Bilbao Basket perdió en la primera jornada en la pista del Unicaja por 86-68 y el San Pablo Burgos se impuso por 97-79 al Girona.

16:49

Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.

16:49

Buenas tardes! A las 18 horas comienza en Miribilla el partido de la segunda jornada de la Liga Endesa entre el Surne Bilbao Basket y el Recoletas Salud San Pablo Burgos.

