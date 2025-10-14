El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Bilbao Basket-Peristeri, minuto a minuto

Los hombres de negro comienzan la defensa del título conseguido en abril

J. A. P. Capetillo

J. A. P. Capetillo

Martes, 14 de octubre 2025, 19:36

2C/ 6'

Tripleeee de Jaworski. 32-24. Octavo triple de los hombres de negro, hoy de blanco.

2C/ 7'

Se acerca el Peristeri con la canasta de Van Tubbergen. 29-24.

2C/ 8'

Canasta de Harris. 29-22.

2C/ 8'

7 minutos para el descanso: 29-20

2C/ 8'

Falla de tres Krampelj.

2C/ 8'

Sigue el 29-20 en Miribilla.

2C/ 8'

Anota Nichols. 29-20.

2C/ 9'

Tripleeeee de Hilliard. 29-18.

2C/ 9'

Dos puntos para Nichols. 26-18.

2C/ 9'

Tripleeee de Pantzar. El sexto del equipo bilbaíno. 26-16. Máxima ventaja.

2C/ 10'

Falla los dos.

2C/ 10'

Tiros libres para Harris.

2C/ 10'

Está viendo el partido en Miribilla el seleccionador de España Chus Mateo junto a Rafa Pueyo, director deportivo del Bilbao Basket.

2C/ 10'

23-16 para los de Ponsarnau

Comienza el segundo cuarto en Miribilla!

20:21

Final del primer cuarto en Miribilla: Surne Bilbao Basket 23-Peristeri 16

1C/ 1'

Falla de tres Nichols. Final del primer cuarto: 23-16.

1C/ 1'

Debut con el Bilbao Basket de Bingen Errasti.

1C/ 1'

Y además adicional. Lo convierte. 23-16.

1C/ 1'

.... dentroooo. 22-16.

1C/ 1'

Lanza de tres Normantas....

1C/ 1'

Falla de dos Kaklamanakis.

1C/ 1'

Último minuto del primer cuarto: 19-16

1C/ 2'

Dos puntos para Petrasek. 19-16.

1C/ 3'

Falla de tres Nichols.

1C/ 3'

Falla el primer tiro libre Hilliard. Anota el segundo. 17-16.

1C/ 3'

Tiros libres ahora para Hilliard después del rebote ofensivo de Hlinason.

1C/ 3'

Falla de tres Hilliard.

1C/ 3'

Anota los dos. 16-16.

1C/ 3'

Tiros libres para Payne.

1C/ 3'

3 minutos para el final del primer cuarto: 16-14

1C/ 4'

Falla de tres Aleix Font.

1C/ 4'

Anota Van Tubbergen. 16-14.

1C/ 4'

Anota los dos. 16-12.

1C/ 4'

Tiros libres para Aleix Font.

1C/ 4'

Antideportiva de Abercrombie.

1C/ 4'

Error de Pantzar.

1C/ 4'

Otros dos puntos para Cárdenas. 14-12.

1C/ 4'

Ha fallado de tres Jaworski.

1C/ 5'

14-10 en Miribilla

1C/ 5'

El Bilbao Basket lleva 4 de 5 en triples.

1C/ 6'

Responde rápido Cárdenas. 14-10.

1C/ 6'

Tripleeee de Petrasek. 14-8.

1C/ 7'

Intercambio de canastas. Triple de Jaworski y canasta de Payne. 11-8.

1C/ 7'

Canasta de Álvaro Cárdenas. 8-6.

1C/ 7'

Tripleeee de Petrasek. 8-4.

1C/ 8'

Canasta de Harris. 5-4.

1C/ 8'

Ha cambiado los cinco jugadores Ponsarnau.

1C/ 8'

Falla de dos Payne y rebote para Krampelj.

1C/ 8'

Anota Normantes. 5-2.

1C/ 9'

Canasta de Payne. 3-2.

