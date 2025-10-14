Bilbao Basket-Peristeri, minuto a minuto
Los hombres de negro comienzan la defensa del título conseguido en abril
Martes, 14 de octubre 2025, 19:36
2C/ 6'
Tripleeee de Jaworski. 32-24. Octavo triple de los hombres de negro, hoy de blanco.
2C/ 7'
Se acerca el Peristeri con la canasta de Van Tubbergen. 29-24.
2C/ 8'
Canasta de Harris. 29-22.
2C/ 8'
7 minutos para el descanso: 29-20
2C/ 8'
Falla de tres Krampelj.
2C/ 8'
Sigue el 29-20 en Miribilla.
2C/ 8'
Anota Nichols. 29-20.
2C/ 9'
Tripleeeee de Hilliard. 29-18.
2C/ 9'
Dos puntos para Nichols. 26-18.
2C/ 9'
Tripleeee de Pantzar. El sexto del equipo bilbaíno. 26-16. Máxima ventaja.
2C/ 10'
Falla los dos.
2C/ 10'
Tiros libres para Harris.
2C/ 10'
Está viendo el partido en Miribilla el seleccionador de España Chus Mateo junto a Rafa Pueyo, director deportivo del Bilbao Basket.
2C/ 10'
23-16 para los de Ponsarnau
Comienza el segundo cuarto en Miribilla!
20:21
Final del primer cuarto en Miribilla: Surne Bilbao Basket 23-Peristeri 16
1C/ 1'
Falla de tres Nichols. Final del primer cuarto: 23-16.
1C/ 1'
Debut con el Bilbao Basket de Bingen Errasti.
1C/ 1'
Y además adicional. Lo convierte. 23-16.
1C/ 1'
.... dentroooo. 22-16.
1C/ 1'
Lanza de tres Normantas....
1C/ 1'
Falla de dos Kaklamanakis.
1C/ 1'
Último minuto del primer cuarto: 19-16
1C/ 2'
Dos puntos para Petrasek. 19-16.
1C/ 3'
Falla de tres Nichols.
1C/ 3'
Falla el primer tiro libre Hilliard. Anota el segundo. 17-16.
1C/ 3'
Tiros libres ahora para Hilliard después del rebote ofensivo de Hlinason.
1C/ 3'
Falla de tres Hilliard.
1C/ 3'
Anota los dos. 16-16.
1C/ 3'
Tiros libres para Payne.
1C/ 3'
3 minutos para el final del primer cuarto: 16-14
1C/ 4'
Falla de tres Aleix Font.
1C/ 4'
Anota Van Tubbergen. 16-14.
1C/ 4'
Anota los dos. 16-12.
1C/ 4'
Tiros libres para Aleix Font.
1C/ 4'
Antideportiva de Abercrombie.
1C/ 4'
Error de Pantzar.
1C/ 4'
Otros dos puntos para Cárdenas. 14-12.
1C/ 4'
Ha fallado de tres Jaworski.
1C/ 5'
14-10 en Miribilla
1C/ 5'
El Bilbao Basket lleva 4 de 5 en triples.
1C/ 6'
Responde rápido Cárdenas. 14-10.
1C/ 6'
Tripleeee de Petrasek. 14-8.
1C/ 7'
Intercambio de canastas. Triple de Jaworski y canasta de Payne. 11-8.
1C/ 7'
Canasta de Álvaro Cárdenas. 8-6.
1C/ 7'
Tripleeee de Petrasek. 8-4.
1C/ 8'
Canasta de Harris. 5-4.
1C/ 8'
Ha cambiado los cinco jugadores Ponsarnau.
1C/ 8'
Falla de dos Payne y rebote para Krampelj.
1C/ 8'
Anota Normantes. 5-2.
1C/ 9'
Canasta de Payne. 3-2.
-
