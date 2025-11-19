En directo, Bilbao Basket-Kutaisi
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 6 de la Europe Cup 2025/2026
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:46
20:43
Descanso en Miribilla: Surne Bilbao 66-Kutaisi 20. Solo tres puntos para los visitantes en el segundo cuarto
20:43
De los 12 jugadores que han salido, solo Errasti está sin anotar. Parciales muy grandes. Uno de 18-0 y otro de 21-0.
20:42
12 puntos para Jaworski, con cuatro triples, y 10 para Petrasek y Bagayoko.
20:41
La diferencia entre los dos equipos es abismal.
20:41
10 de 19 triples para los de Ponsarnau
20:40
El Kutaisi solo ha anotado con un dos más uno
20:40
Increíble parcial de 41-3 en este segundo cuarto
20:39
Descanso en Miribilla: Surne Bilbao 66-Kutaisi 20
2C/1'
66-20. Tripleee de Jaworski. Paliza en Miribilla. Descanso.
2C/1'
63-20. 2 segundos para el descanso.
2C/1'
Mate de Bagayoko. 63-20.
2C/2'
Parcial de 36-3 en este segundo cuarto
2C/2'
Triple de Kepa De Castro
61-20. Tripleeee de Kepa De Castro
2C/2'
Parcial de 33-3 en este cuarto
2C/3'
Sale Kepa De Castro.
2C/3'
58-20. Mate de Bagayoko. 58-20.
2C/3'
36 arriba. 56-20
56-20. También anota el segundo.
2C/3'
55-20. Un tiro libre de Lazarevic.
2C/3'
Antideportiva de Browning. El Kutaisi es un equipo muy inferior a los hombres de negro, hoy de blanco.
2C/3'
54-20
54-20. Dos puntos más. Ahora Lazarevic.
2C/3'
Otro error del Kutaisi.
2C/4'
52-20. Anota de dos Normantas en este entrenamiento con público.
2C/4'
03.17 para el descanso: 50-20
2C/4'
30 arriba los hombres de negro
2C/4'
El Bilbao Basket es muy superior a los georgianos.
2C/4'
50-20. Mate de Hlinason. Vaya paliza.
2C/5'
48-20. Triple de Aleix Font.
2C/5'
45-20. Dos más uno para Gilson. Primeros puntos para el Kutaisi en el segundo cuarto. Después de 5 minutos.
2C/5'
18-0 de parcial en este segundo cuarto
2C/5'
El Kutaisi aún no ha anotado en la segunda parte.
43-17. Mate de Hlinason.
2C/6'
43-17. Falla de tres Sylla, rebote para Frey y dos puntos.
2C/6'
41-17. Anota el segundo.
2C/6'
Dos tiros libres para Sylla. Falla el primero.
2C/6'
Falla de tres Frey, pero sigue la posesión local.
2C/7'
Falla de tres Bingen Errasti.
2C/7'
Nuevo error del Kutaisi.
2C/7'
Tapón de Sylla.
2C/7'
Normantas se ha retirado con un golpe.
2C/7'
Falla bajo el aro Hlinason.
2C/7'
Entra Bingen Errasti.
2C/7'
Sigue sin anotar el Kutaisi en este segundo cuarto.
2C/8'
15-0 de salida en el segundo cuarto.
2C/8'
40-17. Roba Normantas y anota dos puntos.
2C/8'
6 de 10 en tiros de dos y 7 de 13 en triples para el Bilbao Basket.
2C/8'
13-0 de salida en el segundo cuarto para los de Ponsarnau
2C/8'
07.39 para el descanso. Surne Bilbao 38-Kutaisi 17
Tiempo muerto.
2C/8'
38-17. Tripleeee de Petrasek.
2C/8'
Otro fallo de los visitantes.
2C/9'
35-17. Dos puntos más. Ahora para Bagayoko.
2C/9'
33-17. Mateeee de Petrasek.
