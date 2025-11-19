El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo El Bilbao Basket-Kutaisi, minuto a minuto

En directo, Bilbao Basket-Kutaisi

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 6 de la Europe Cup 2025/2026

J. A. P. Capetillo

J. A. P. Capetillo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:46

20:43

Descanso en Miribilla: Surne Bilbao 66-Kutaisi 20. Solo tres puntos para los visitantes en el segundo cuarto

20:43

De los 12 jugadores que han salido, solo Errasti está sin anotar. Parciales muy grandes. Uno de 18-0 y otro de 21-0.

20:42

12 puntos para Jaworski, con cuatro triples, y 10 para Petrasek y Bagayoko.

20:41

La diferencia entre los dos equipos es abismal.

20:41

10 de 19 triples para los de Ponsarnau

20:40

El Kutaisi solo ha anotado con un dos más uno

20:40

Increíble parcial de 41-3 en este segundo cuarto

20:39

Descanso en Miribilla: Surne Bilbao 66-Kutaisi 20

2C/1'

66-20. Tripleee de Jaworski. Paliza en Miribilla. Descanso.

2C/1'

63-20. 2 segundos para el descanso.

2C/1'

Mate de Bagayoko. 63-20.

2C/2'

Parcial de 36-3 en este segundo cuarto

2C/2'

Triple de Kepa De Castro

61-20. Tripleeee de Kepa De Castro

2C/2'

Parcial de 33-3 en este cuarto

2C/3'

Sale Kepa De Castro.

2C/3'

58-20. Mate de Bagayoko. 58-20.

2C/3'

36 arriba. 56-20

56-20. También anota el segundo.

2C/3'

55-20. Un tiro libre de Lazarevic.

2C/3'

Antideportiva de Browning. El Kutaisi es un equipo muy inferior a los hombres de negro, hoy de blanco.

2C/3'

54-20

54-20. Dos puntos más. Ahora Lazarevic.

2C/3'

Otro error del Kutaisi.

2C/4'

52-20. Anota de dos Normantas en este entrenamiento con público.

2C/4'

03.17 para el descanso: 50-20

2C/4'

30 arriba los hombres de negro

2C/4'

El Bilbao Basket es muy superior a los georgianos.

2C/4'

50-20. Mate de Hlinason. Vaya paliza.

2C/5'

48-20. Triple de Aleix Font.

2C/5'

45-20. Dos más uno para Gilson. Primeros puntos para el Kutaisi en el segundo cuarto. Después de 5 minutos.

2C/5'

18-0 de parcial en este segundo cuarto

2C/5'

El Kutaisi aún no ha anotado en la segunda parte.

43-17. Mate de Hlinason.

2C/6'

43-17. Falla de tres Sylla, rebote para Frey y dos puntos.

2C/6'

41-17. Anota el segundo.

2C/6'

Dos tiros libres para Sylla. Falla el primero.

2C/6'

Falla de tres Frey, pero sigue la posesión local.

2C/7'

Falla de tres Bingen Errasti.

2C/7'

Nuevo error del Kutaisi.

2C/7'

Tapón de Sylla.

2C/7'

Normantas se ha retirado con un golpe.

2C/7'

Falla bajo el aro Hlinason.

2C/7'

Entra Bingen Errasti.

2C/7'

Sigue sin anotar el Kutaisi en este segundo cuarto.

2C/8'

15-0 de salida en el segundo cuarto.

2C/8'

40-17. Roba Normantas y anota dos puntos.

2C/8'

6 de 10 en tiros de dos y 7 de 13 en triples para el Bilbao Basket.

2C/8'

13-0 de salida en el segundo cuarto para los de Ponsarnau

2C/8'

07.39 para el descanso. Surne Bilbao 38-Kutaisi 17

Tiempo muerto.

2C/8'

38-17. Tripleeee de Petrasek.

2C/8'

Otro fallo de los visitantes.

2C/9'

35-17. Dos puntos más. Ahora para Bagayoko.

2C/9'

33-17. Mateeee de Petrasek.

