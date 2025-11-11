El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Desde Miribilla, Bilbao Basket-Brno

En directo, Bilbao Basket-Brno

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 5 de la Europe Cup 2025/2026

J. A. P. Capetillo

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:34

2C/8'

Triple desde muy lejos de Font. 45-33.

2C/8'

Anota Groves. 42-33.

2C/8'

07.28 para el descanso: 42-31

2C/8'

Falla de tres Normantas.

2C/9'

Y ahora el triple es de Williams tras la pérdida de Jaworski. 42-31.

2C/9'

Triple de Pulpan. 42-28.

2C/9'

Triple de Normantas. 42-25. 9 puntos para el lituano.

2C/9'

Otro robo de los de Ponsarnau.

2C/10'

Espectacular mate de Sylla. Alley oop. 39-25.

2C/10'

Buena defensa de Normantas.

2C/10'

En juego el segundo cuarto: 37-25

Comienza el segundo cuarto en Miribilla! Los hombres de negro, hoy de blanco, son muy superiores a un flojo Brno. 9 puntos para Sylla y Petrasek. Es un partido para hacer pruebas.

20:23

Final del primer cuarto: Surne Bilbao Basket 37-Brno 25

1C/1'

Roba el Brno y anota Pulpan. 37-25. Final del primer cuarto.

1C/1'

Canasta de dos de Kejval. 37-23.

1C/1'

Y el segundo. 37-21.

1C/1'

Anota el primero. 36-21.

1C/1'

Dos tiros libres para Petrasek.

1C/1'

Anota Sylla. 35-21.

1C/2'

Canasta de dos de Kejval. 33-21.

1C/2'

Anota los dos. 33-19.

1C/2'

Tiros libres para Petrasek.

1C/2'

01.32 para el final del primer cuarto: 31-19

1C/2'

Error en el triple de Jaworski.

1C/2'

Falla de dos Kalu.

1C/3'

Anota el segundo. 31-19.

1C/3'

Falla el primero.

1C/3'

Tiros libres para Aleix Font.

1C/3'

Falla de dos Kalu.

1C/3'

Otro mate, ahora de Bagayoko. 30-19.

1C/3'

Anota los dos. 28-19.

1C/3'

Tiros libres para Svoboda.

1C/3'

Tercera personal de Hilliard en 7 minutos de partido.

1C/4'

Vaya mate de Sylla! Estaba de palomero. 28-17.

1C/4'

Falla el gancho Hilliard.

1C/4'

Anota los dos. 26-17.

1C/4'

Dos tiros libres para Svoboda.

1C/4'

Falla de tres Bingen Errasti. El balón ha hecho la corbata.

1C/4'

Anota el adicional. 26-15.

1C/4'

Dos más uno para Kalu. 26-14.

1C/5'

Tres tiros libres para Hilliard. 26-12.

1C/5'

Minutos para Bingen Errasti.

1C/5'

Anota Groves. 23-12.

1C/5'

El Bilbao Basket es muy superior al Brno.

1C/6'

Dos más uno para Sylla. 23-10.

1C/6'

20 puntos del Bilbao Basket en 5 minutos.

1C/6'

Otro triple de Normantas. 20-10.

1C/6'

Gancho de Sylla. 17-10.

1C/7'

Triple de Groves. 15-10.

1C/7'

Anota Williams. 15-7.

1C/7'

Triple de Normantas. 15-5.

