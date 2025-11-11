En directo, Bilbao Basket-Brno
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 5 de la Europe Cup 2025/2026
J. A. P. Capetillo
Martes, 11 de noviembre 2025, 19:34
2C/8'
Triple desde muy lejos de Font. 45-33.
2C/8'
Anota Groves. 42-33.
2C/8'
07.28 para el descanso: 42-31
2C/8'
Falla de tres Normantas.
2C/9'
Y ahora el triple es de Williams tras la pérdida de Jaworski. 42-31.
2C/9'
Triple de Pulpan. 42-28.
2C/9'
Triple de Normantas. 42-25. 9 puntos para el lituano.
2C/9'
Otro robo de los de Ponsarnau.
2C/10'
Espectacular mate de Sylla. Alley oop. 39-25.
2C/10'
Buena defensa de Normantas.
2C/10'
En juego el segundo cuarto: 37-25
Comienza el segundo cuarto en Miribilla! Los hombres de negro, hoy de blanco, son muy superiores a un flojo Brno. 9 puntos para Sylla y Petrasek. Es un partido para hacer pruebas.
20:23
Final del primer cuarto: Surne Bilbao Basket 37-Brno 25
1C/1'
Roba el Brno y anota Pulpan. 37-25. Final del primer cuarto.
1C/1'
Canasta de dos de Kejval. 37-23.
1C/1'
Y el segundo. 37-21.
1C/1'
Anota el primero. 36-21.
1C/1'
Dos tiros libres para Petrasek.
1C/1'
Anota Sylla. 35-21.
1C/2'
Canasta de dos de Kejval. 33-21.
1C/2'
Anota los dos. 33-19.
1C/2'
Tiros libres para Petrasek.
1C/2'
01.32 para el final del primer cuarto: 31-19
1C/2'
Error en el triple de Jaworski.
1C/2'
Falla de dos Kalu.
1C/3'
Anota el segundo. 31-19.
1C/3'
Falla el primero.
1C/3'
Tiros libres para Aleix Font.
1C/3'
Falla de dos Kalu.
1C/3'
Otro mate, ahora de Bagayoko. 30-19.
1C/3'
Anota los dos. 28-19.
1C/3'
Tiros libres para Svoboda.
1C/3'
Tercera personal de Hilliard en 7 minutos de partido.
1C/4'
Vaya mate de Sylla! Estaba de palomero. 28-17.
1C/4'
Falla el gancho Hilliard.
1C/4'
Anota los dos. 26-17.
1C/4'
Dos tiros libres para Svoboda.
1C/4'
Falla de tres Bingen Errasti. El balón ha hecho la corbata.
1C/4'
Anota el adicional. 26-15.
1C/4'
Dos más uno para Kalu. 26-14.
1C/5'
Tres tiros libres para Hilliard. 26-12.
1C/5'
Minutos para Bingen Errasti.
1C/5'
Anota Groves. 23-12.
1C/5'
El Bilbao Basket es muy superior al Brno.
1C/6'
Dos más uno para Sylla. 23-10.
1C/6'
20 puntos del Bilbao Basket en 5 minutos.
1C/6'
Otro triple de Normantas. 20-10.
1C/6'
Gancho de Sylla. 17-10.
1C/7'
Triple de Groves. 15-10.
1C/7'
Anota Williams. 15-7.
1C/7'
Triple de Normantas. 15-5.
-
