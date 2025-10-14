El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del martes reparte un pellizco en estas dos localidades: comprobar resultados del 14 de octubre
Los hombres de negro abrieron el curso europeo en Miribilla. Maika Salguero

Surne Bilbao Basket 81-84 Peristeri BC

La defensa del trono empieza torcida

Europe Cup ·

El Surne pierde en su estreno europeo ante el Peristeri en una horrible segunda parte después de tirar una ventaja de 18 puntos y anotar solo tres en los últimos 4'35 minutos

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Martes, 14 de octubre 2025, 22:30

El Surne comenzó este martes la defensa del trono europeo con una dolorosa derrota en Miribilla contra el Peristeri. Todo lo que habían hecho bien ... los hombres de negro en la primera parte se diluyó en la segunda, en la que los griegos crecieron y los hombres de negro se empequeñecieron hasta desaparecer. Los últimos 4'35 minutos del partido son el ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer si uno no quiere pegarse un tiro en el pie. El Bilbao Basket se voló la pierna entera con un carrusel de despropósitos en forma de malas decisiones, pérdidas, tiros fallados y rebotes regalados. Estuvieron sin anotar en este lapso temporal hasta que Jaworski metió un triple que no sirvió de nada. Un parcial de 0-12 sepultó al vigente campeón, que desperdició una renta de 18 puntos (46-28) y entregó el triunfo en bandeja a los griegos que encontraron en el granadino Cárdenas y en el americano Nichols sus armas letales para asaltar Miribilla en el arranque de la Europe Cup.

