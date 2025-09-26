El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Hilliard pasa el balón fuera tras una penetración a canasta, Mireya López

El Bilbao Basket está en fase de maduración

Cae en la Euskal Kopa disputada en Barakaldo ante un Baskonia que no pudo contar con varios jugadores clave

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:19

La manada de lobos que lidera Jaume Ponsarnau está aún algo verde, en fase de maduración para salir de caza tanto en la ACB como ... en la FIBA EuropeCup con las máximas garantías. Los errores, ayer los hombres de negro cometieron más de la cuenta, se pagan caros contra rivales como el Baskonia, pese a que al cuadro vitoriano le faltaran muchas piezas importantes. Las miradas de los jugadores del Surne al saltar a la cancha del polideportivo de Lasesarre de Barakaldo para jugar la Euskal Kopa y sus gestos en cada penetración, en cada mate, en cada lanzamiento de tres convertido denotaban el deseo de hacerlo bien pero, aunque se dejen entrever detalles, las piezas no están ensambladas del todo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  3. 3 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  4. 4

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  5. 5

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  6. 6

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»
  7. 7

    Etxanobe plantea cambiar el sistema de acogida y pide ayuda contra las «mafias» que traen menas a Bizkaia
  8. 8

    Fallece un extra de 78 años en el rodaje de una película de Los Javis
  9. 9

    Criticas a las txosnas por oponerse a TicketBai y dudas con el Guggenheim
  10. 10 Una joven rusa, sobre un lugar de Bilbao: «Me siento estafada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Bilbao Basket está en fase de maduración

El Bilbao Basket está en fase de maduración