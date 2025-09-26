El Bilbao Basket está en fase de maduración

La manada de lobos que lidera Jaume Ponsarnau está aún algo verde, en fase de maduración para salir de caza tanto en la ACB como ... en la FIBA EuropeCup con las máximas garantías. Los errores, ayer los hombres de negro cometieron más de la cuenta, se pagan caros contra rivales como el Baskonia, pese a que al cuadro vitoriano le faltaran muchas piezas importantes. Las miradas de los jugadores del Surne al saltar a la cancha del polideportivo de Lasesarre de Barakaldo para jugar la Euskal Kopa y sus gestos en cada penetración, en cada mate, en cada lanzamiento de tres convertido denotaban el deseo de hacerlo bien pero, aunque se dejen entrever detalles, las piezas no están ensambladas del todo.

Faltan por definir roles y aclarar conceptos ofensivos y defensivos. Es algo lógico teniendo en cuenta que más de la mitad del plantel es nuevo y que el técnico no ha podido trabajar todo lo que le hubiera gustado con la totalidad de la plantilla debido a que varios de ellos han estado con sus selecciones en el Eurobasket y luego se han producido los habituales contratiempos de pretemporada en forma de lesiones. Las líneas maestras están definidas, pero falta pulirlas para recoger los frutos deseados.

Intensidad defensiva, un buen ataque posicional buscando las penetraciones de Pantzar y Hilliard, el tiro exterior donde el conjunto de Miribilla se ha armado con artillería pesada pese a que jugadores como Jaworski no tuvieron su mejor día en esa faceta del juego o aprovechar los centímetros de Hlinason fueron algunas de las cosas que el Surne hizo bien en la primera mitad. A la vuelta de vestuarios, sin embargo, esa fluidez que había mostrado se fue diluyendo fruto en parte por la mayor intensidad defensiva rival, mientras el Baskonia encontraba con un quinteto pequeño la manera de hacer daño.

Bilbao Basket: Hlinason (15), Normantas (6), Petrasek (4), Hilliard (14), Frey (10) -cinco inicial-, Jaworski (14), Zecevic (0), Krampelj (14), Pantzar (12), Sylla (2), Font (0), Lazarevic (0). 91 - 95 Baskonia: Khalifa Diop (6), Trent Forrest (11), Hami Diallo (24), Joksimovic (4), Clement Frish (0), Markquis Nowell (14), Rafa Villar (0), Tadas Sedekerskis (0), Mateo Spagnolo (3), Tidiane (0), Iñigo Royo (11), Luka Samanic (22). Parciales: (22-18), (18-17) 40-35 al descanso, (30-36), (21-24).

Árbitros: Juan Carlos García, Sergio Manuel y Rubén Sánchez.

Ambos equipos mostraron en los prolegómenos del choque su apoyo al extécnico del Surne y actual seleccionador alemán, Álex Mumbru, ingresado por una pancreatitis aguda, posando en el centro del campo junto al trío arbitral con una pancarta en la que podía leerse 'Ánimo Álex'. A partir de ese momento ya no hubo más contemplaciones. Era un amistoso más, pero un derbi es un derbi.

El Baskonia, que no pudo contar con su pistolero Marcus Howard, ni tampoco con Cabarrot ni Sedekerskis, arrancó con un 0-4 al que respondió el conjunto bilbaíno con un parcial de 0-10 que le daba aire. Los de Ponsarnau dominaban con autoridad el rebote -23 capturas frente a 14 de los alaveses al llegar al descanso- y encontraban con bastante facilidad el camino del aro. Ambos técnicos apostaron por rotaciones cortas para mantener la intensidad. Tras cuatro minutos como máximo en cancha y quinteto nuevo a escena.

Último arreón

Tras ese constante baile de piezas que se convirtió en la tónica general del choque, el primer acto se cerró con cuatro puntos de ventaja para el Surne (22-18) . Y el segundo cuarto comenzó mucho mejor para los intereses de los hombres de negro. Consiguieron abrir un hueco de siete puntos (25-18) que obligó al técnico visitante a pedir tiempo muerto para frenar la sangría. No lo consiguió en un primer momento. La diferencia creció hasta los diez puntos (40-30) lo que obligó a Paolo Galbiati a parar de nuevo el choque. Esta vez sí hubo reacción por parte de su equipo. Un mate de Diallo, el jugador más destacado de su equipo con 24 puntos pese a marcharse lesionado en la recta final, obligó a dar por concluido el primer periodo a falta de un minuto y 49 segundos para cumplir el tiempo, ya que la contundencia de la acción provocó problemas técnicos.

Ampliar Surne y Baskonia mostraron su apoyo a Mumbrú con una pacarta antes del partido..

Ese tiempo restante se añadió a un tercer cuarto en el que el Baskonia mostró mucha mejor cara. Tanto es así que logró ponerse por delante de nuevo en el electrónico -no lo había hecho desde el 0-4 inicial- y, tras imponerse por 30-36 en el global de ese tercer acto, encaró la recta final del choque con un punto de ventaja (70-71).

Era la hora de la verdad, el momento de los primeros espadas. En el caso del Bilbao Basket fueron Hilliard y Hlinason los que dieron un paso adelante, mientras que por el Baskonia emergieron Forrest, Diallo y Samanic. Ocho puntos consecutivos de este último en los instantes finales, echaron por tierra cualquier intento de reacción de los hombres de negro. Un mate de Hlinason y una bandeja de Normantas tras robo de balón permitieron al Surne ponerse a solo dos puntos a falta de dos minutos, pero hasta ahí llegó el arreón. Dos errores consecutivos que se saldaron con canasta fácil bajo el aro de Samanic y un triple desde la esquina del escurridizo base debutante ayer en las filas del Baskonia, Nowell, decantaron definitivamente la Euskal Kopa un año más del lado vitoriano. Los hombres de negro tienen tarea de cara al inicio de Liga ante el Unicaja en el Carpena el 4 de octubre.