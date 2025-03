Un aniversario a lo grande

La efeméride lo merecía y el espectaculo ha estado a la altura. 25 años no se cumplen todos los días y menos en un club ... de baloncesto. Por ello, el Bilbao Basket ha preparado con mimo una celebración que ha tenido un poco de todo. Dosis de emoción al ver de nuevo sobre el parqué a varias de las leyendas del club que dejaron una profunda huella, sorpresas como el desafío entre Savovic y Blums en el lanzamiento de tres.

Pero antes de que comenzara la fiesta dentro del pabellón era necesario un precalentamiento en la explanada exterior y de ello se han encargado el grupo Random Key y los diferentes stands en los que los seguidores han podido disfrutar de lanzamientos a canasta, y los más pequeños pintarse la cara. Por allí también se han pasado algunos de los embajadores del 25 aniversario como Pedja Savovic. «Gran parte de mi vida la he pasado aquí. Fueron 14 años entre jugador y estar en la dirección. Es como estar en casa otra vez y ahora toca disfrutar del partido», destacó. Han sido momentos de rencuentro. Con sus antiguos compañeros y seguidores. «Es un club vanguardista, que siempre va un paso por delante. Ahora lo que hacer es ganar es el partido y seguir», ha manifestado.

Dentro del pabellón se han cuidado todos los detalles. Además de tres carteles con las camisetas de Javi Salgado, Alex Mumbrú y Txipi, en las paredes del primer anillo se han colgado varias pancartas con lemas como 'Mende Laurdeneko Historia' -un cuarto de siglo de historia-, 'Milaka ilusieron batasuna' -la unión de miles de ilusiones-. También fotografías que resumían la trayectoria del club y en las que se podían ver a otros jugadores como Jackson, Hevelle o Recker, que este domingo no han estado pero que siguen presentes en la memoria.

Marco Banic llegó hace una semana a la capital vizcaína. Cuando le dijeron que estaba invitado a los actos del aniversario quiso venir antes para volver a disfrutar de la ciudad. «Ha sido una semana muy bonita. He visto gente que hace bastante tiempo que no veía», resume. Después de las siete temporadas que pasó aquí todavía se siente un hombre de negro y habla en primera persona. «Somos un club joven, pero al mismo tiempo grande y hemos hecho bonitas cosas en este tiempo. He conocido buena gente a la que les puedo llamar hermanos y solo me queda desearles mucha suerte para lo que viene», apunta.

Una tarta de tres pisos

El guion se apertura del partido se ha adelantado con respecto a otras ocasiones para dar cabida a actos como el de la presentación de los embajadores exjugadores y entrenadores en la cancha. Una a uno. Cada uno con la camiseta que lució en su etapa. Marcelinho, Patrick Saenz de Ugarte, Lucho Fernández, Savovic, Banic, Javi Salgado, Alex Mumbrú, Raúl López, Janis Blums, Txus Vidorreta, Fotis Katsikaris, Rafa Puello y Jaume Ponsarnau han recibido una ovación de las que hacen época. La presidenta Isabel Iturbe ha sacado una tarta de tres pisos a la que han encendido las velas mientras que los protagonistas agradecían el apoyo de la afición .

«Me he sentido como si estuviera jugando un partido. Miribilla está a tope y los chicos que juegan están sintiendo su energía», ha destacado Banic. En el descanso del primer y segundo cuarto han tomado el protagonismo Savovic y Blums en un desafío de lanzamientos triples ha hecho las delicias de los espectadores.