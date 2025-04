«Me alegra que ganara el Bilbao Basket, el club de mi ciudad», dice el presidente del Joventut

Agarró el timón del Joventut en una etapa complicada y sigue al pie del cañón. Juan Antonio Morales Abrisqueta (Bilbao, 1969) guía desde 2017 una ... entidad que es una institución en Badalona y en al ACBy que moviliza a cientos de personas con sus equipos. El conjunto catalán, séptimo en la tabla, quiere mantenerse en zona de play-off y el primer obstáculo para consolidar su objetivo será el Bilbao Basket este sábado (18.00 horas) en su cancha.

El dirigente de La Penya se congratula por la victoria del Surne en la final de la FIBAEurope Cup. «¿Si mi alegro? Hombre, claro. Me alegré por partida doble. Que a un club de la ACB, que es una organización de la que todos formamos parte, le vayan bien las cosas en Europa siempre es un motivo de alegría. Y si encima es del club de tu ciudad, aún más». Morales elogia la trayectoria delSurne y el potencial de su plantilla. Después de conquistar el torneo continental, ve «contentos» a jugadores y técnicos de un «Bilbao Basket peligroso, siempre lo ha sido. Tiene jugadores de talento y capaces de poner las cosas difíciles a todos los rivales. Nosotros en Bilbao hicimos un buen partido y ganamos, pero históricamente siempre nos ha costado mucho».

Morales repasa los 25 años del BilbaoBasket y dice que ha tenido «momentos muy duros, incluso un descenso, pero también de estar arriba en la ACB y jugando competiciones europeas con aspiraciones. Si haces bien las cosas y hay un poquito de suerte, todo puede pasar. El triunfo del Bilbao Basket en Europa es prueba de ello».

En Badalona afrontan el duelo contra el Surne sin ninguna relajación, ya que, «por nuestra parte, tenemos la necesidad de ganarlo. Queremos estar en play-off y es un partido que está marcado como obligatorio para ganarlo». Los siguientes obstáculos de los verdinegros en la Liga tampoco resultarán sencillos. Tras los vizcaínos, recibirán al Baskonia y visitarán al Gran Canaria, adversarios con los que comparten aspiraciones, serán los anfitriones del Zaragoza y cerrarán la campaña en la pista del Unicaja.

'Huida' de canteranos

16 triunfos y 13 derrotas es el balance hasta ahora de un Joventut al que quizá se le ha escapado algún punto, aunque su presidente piensa que «en todas las temporadas hay partidos que crees que deberías haber ganado y no lo has hecho, y otros que no esperabas ganar y sin embargo sí los has ganado. Al final de la liga regular, normalmente estamos en el sitio que nos merecemos. Raro es que estés mucho más arriba o mucho más abajo del juego que has hecho».

Los nuevos tiempos afectan a un club destacado desde siempre por su potente cantera, pero Morales se ha topado con dificultades en el paso de los jóvenes a la ACB. «Los problemas surgen por el tema de la competencia de las universidades americanas que ahora están pagando jugadores. Cuando nuestros jugadores acaban junior y están en un momento de aportar rendimiento al primer equipo, la mayoría decide marcharse a Estados Unidos. Muchas veces, hacer un buen trabajo de cantera y tener jugadores de primer y segundo año senior que pueden rendir no consigues hacerlo. Es un problemón no sólo para la cantera del Joventut. diría que para todas las canteras de España y de toda Europa. Te planteas si merece la pena destinar los recursos y el esfuerzo que supone formar jugadores y no poder conseguir que rindan para ti».

El expívot bilbaíno logró con el Joventut la Copa Korac (1990), dos Ligas (1991 y 1992) y la Copa de Europa (1994). Después jugó en el Real Madrid, PAOK, Baskonia, Panionios, Rimini y Olympiacos. La experiencia le indica que en la ACB «cualquiera puede ganar a cualquiera. Nadie puede dar nada por descontado antes de jugar un partido. A los dirigentes de los clubes nos pone un poco nerviosos porque nunca sabes a qué atenerte».