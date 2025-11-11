115 puntos que figuran ya en la historia del Bilbao Basket

Cuando acabó el partido, Justin Jaworski cogió un balón de fútbol americano y buscó la canasta. Lanzaba desde el medio campo y acertó a la ... tercera con el balón ovalado. Miribilla se quedó a verle porque el americano les había deleitado con una exhibición ofensiva -29 puntos y siete de doce en triples- y estalló en aplausos cuando vio cómo la red tragaba la bola. El acto formaba parte de una campaña publicitaria que el escolta protagonizó con mucho gusto, feliz por su actuación. Fue clave para que el Surne consiguiera batir un nuevo récord histórico -y ya van unos cuantos en muy pocos días-, en este caso de anotación, porque los 115 puntos convertidos ante el Brno constituyen el registro más alto en el cuarto de siglo de vida del Bilbao Basket.

Los hombres de negro lograron ante el mismo rival pero en la República Checa la mayor victoria de su historia gracias a aquel 51-105 firmado en octube. Poco después, esta vez en Georgia, metieron 113 puntos y fijaron una nueva plusmarca anotadora, batida anoche en Miribilla contra los checos. Y por seguir con registros únicos, el equipo dio contra el Zaragoza 29 asistencias y estableció así un nuevo techo en la ACB. En unas pocas semanas, en un puñado de días, los vizcaínos han establecido cifras que ya forman parte de sus 25 años de historia.

Jaworski compareció nada más terminar el choque para hablar de la victoria y del récord, que encima pudo trasladar a su casillero particular. Acabó el duelo con siete triples, a solo uno de Rubén Domínguez, lo que le hubiera permitido igualar la plusmarca del equipo desde los 6,75. «Estoy feliz por ganar. ¿Los triples? Volveré a intentarlo», comentó relajado y sonriente, instalado en un gran momento de forma. Ante el Zaragoza hizo 22 puntos y anoche se fue hasta los 29, fundamental en el triunfo de los hombres de negro y clave en los momentos cuando quemaba el balón. Varios de los aciertos más allá del arco llegaron desde su Pensilvania natal.

Los 115 puntos anotados contra el Brno se sitúan por encima de los 113 conseguidos frente al Kutaisi y los 111 anotados ante el Valencia en la ACB en la temporada 2012-2013. En el cuarto lugar figuran los 109 firmados contra el Fuenlabrada en la campaña 2022-2023. Está claro que este Surne está hecho para buscar el aro rival sin descanso y apoyarse en sus francotirados como Jaworski, Hilliard y Frey, entre otros. «Nuestra propuesta es la que nos da la oportunidad de hacer estas anotaciones», manifestó Jaume Ponsarnau en su comparecencia posterior al choque con el Brno. «Tenemos jugadores con talento y que encuentran la eficacia».

De todos modos, el entrenador del Surne pidió «no olvidarnos de la defensa» porque, según apuntó, todo comienza bajo el aro propio. «Anotar tanto es posible no solo porque metemos canastas, sino porque controlamos el rebote, podemos correr y nos apoderamos del ritmo del partido. Eso es muy importante. Cada vez nos encontraremos con más equipos que juegan a esto y debemos ser todo lo buenos que podamos».