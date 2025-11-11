El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sorteo del 11 del 11 de la ONCE 2025: comprobar resultados del martes 11 de noviembre

115 puntos que figuran ya en la historia del Bilbao Basket

«Nuestra propuesta es la que nos da la oportunidad de hacer estas anotaciones», apunta Ponsarnau sobre la nueva plusmarca

R. B.

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:18

Cuando acabó el partido, Justin Jaworski cogió un balón de fútbol americano y buscó la canasta. Lanzaba desde el medio campo y acertó a la ... tercera con el balón ovalado. Miribilla se quedó a verle porque el americano les había deleitado con una exhibición ofensiva -29 puntos y siete de doce en triples- y estalló en aplausos cuando vio cómo la red tragaba la bola. El acto formaba parte de una campaña publicitaria que el escolta protagonizó con mucho gusto, feliz por su actuación. Fue clave para que el Surne consiguiera batir un nuevo récord histórico -y ya van unos cuantos en muy pocos días-, en este caso de anotación, porque los 115 puntos convertidos ante el Brno constituyen el registro más alto en el cuarto de siglo de vida del Bilbao Basket.

