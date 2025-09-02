El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Scariolo instruye a Puerto y Juancho Hernangómez contra Chipre. Efe

Desde Vitoria hasta lo más alto

Ilustres exbaskonistas ·

Las cámaras de televisión enfocan a Scariolo en el banquillo del combinado español y a Garbajosa, presidente de FIBA Europa, en el torneo continental de selecciones

Ángel Resa

Ángel Resa

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:15

A los naturales castizos de la villa y corte, también llamados gatos, les encanta repetir el dicho que magnifica su lugar de procedencia. 'De Madrid ... al cielo', dicen con un orgullo ajeno al disimulo. Y está claro que algunos personajes importantes en la historia del Baskonia, de esos que dejan huella sobre La Senda, se han labrado trayectorias profesionales de alto nivel a lo extenso de sus dilatadas carreras. Como que, también, sus estancias en la capital alavesa les han servido de trampolín. Palancas imposibles de rentabilizar de faltarles méritos en el universo de la canasta. Pero Sergio Scariolo y Jorge Garbajosa han mostrado los suficientes y más para que se les recuerde aquí. 'De Vitoria al firmamento' les encajaría como un lema apropiado.

