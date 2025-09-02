El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Félix Fernández y Galbiati, durante la presentación del entrenador italiano. Rafa Gutiérrez

«Vamos a por un base, lo que el equipo necesita»

El director deportivo del Baskonia, Félix Fernández, ve semejanzas entre la llegada del nuevo técnico con las de Scariolo e Ivanovic

Ángel Resa

Ángel Resa

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:07

Félix Fernández escoltó a Paolo Galbiati durante su primera aparición pública en el Fernando Buesa Arena. Lo presentó y cerró la convocatoria con las impresiones ... del club tras el intento fallido que supuso el retorno de Pablo Laso en junio de 2024 y la esperanza que para la gerencia encarna el nuevo técnico. En cuanto al cierre de una plantilla de catorce integrantes que pretende el italiano, el director deportivo azulgrana quiere empezar por los cimientos. Es decir, un timonel que complemente sobre la pista a Trent Forrest.

