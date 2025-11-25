Cabarrot, MVP azulgrana del Zalgiris-Baskonia. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores baskonistas
Martes, 25 de noviembre 2025, 21:42
Paolo Galbiati
Entrenador
Valoración del redactor
Muy buena dirección hasta el hundimiento absoluto en un alud de pérdidas que no pudo contener. El día y la noche entre un primer tiempo sobresaliente atrás y notable adelante y la caída a plomo del muy desalentador último cuarto.
Simmons
Base
Valoración del redactor
Destellos de la calidad que tiene, aunque cualquier base sale mal parado ante otra exhibición formidable de Francisco.
Nowell
Base
Valoración del redactor
Actuación de extremos. Se repuso a su mal comienzo con un buen segundo cuarto para volver a decaer luego. Máximo asistente con cinco pases de canasta.
Villar
Base
Valoración del redactor
Cumplió con buena nota la ardua labor defensiva que se le encomienda. Activo y atento atrás, aunque parar a Francisco es misión imposible.
Diallo
Escolta
Valoración del redactor
Arranque bullidor y activo acorde a su gran energía. Pero muy desacertado y en segundo plano, incluso en los mejores momentos del equipo.
Spagnolo
Escolta
Valoración del redactor
No fue su noche, desde luego. Le faltó aportar como acostumbra por su verticalidad. Más empeño que acierto en tareas defensivas.
Kurucs
Alero
Valoración del redactor
Si Cabarrot es el líder, el ala-pívot letón encarna el espíritu del Baskonia. Más que notable primer tiempo con canastas en el poste bajo.
Cabarrot
Alero
Mejor del partido
Valoración del redactor
Excelente primera parte con canastas de gran calidad y elegancia. Recuperó la puntería triplista. En sentido descendente después.
Sedekerskis
Alero
Valoración del redactor
A la sombra de Kurucs y sin peso en el partido. El menos utilizado por Galbiati, con apenas nueve minutos sobre el parqué.
Frisch
Ala-Pivot
Valoración del redactor
El último de la rotación en una campaña dura para él. Un triple de dos intentos y voluntad.
Diakite
Pivot
Valoración del redactor
Le sigue faltando rebote, pero mantiene sus registros taponadores. Alterna presencias y lagunas. Buena conexión con Nowell en el segundo cuarto.
Clasificación general
JugadorPuntos
Timothe Luwawu-Cabarrot153
Hamidou Diallo131
Paolo Galbiati122
Matteo Spagnolo120
Tadas Sedekerskis115
Khalifa Diop104
Markquis Nowell102
Mamadi Diakite101
Kobi Simmons85
Clément Frisch84
Rodions Kurucs81
Rafa Villar68
Markus Howard40
Luka Samanic34
Trent Forrest32
Joksimovic11
