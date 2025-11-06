Sedekerskis, MVP azulgrana del Baskonia-Virtus. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:10
Paolo Galbiati
Entrenador
Valoración del redactor
Hay que reconocerle la transformación del conjunto a base de trabajo. Muy buena dirección de partido, tomando decisiones repletas de sentido común. A la gran mejora defensiva del grupo se une un notable avance en los automatismos. Energía, intensidad y labor coral.
Simmons
Base
Valoración del redactor
Definitivamente, un jugador más que notable. Sin abusar de los tiros pese a su capacidad, comprometido atrás y buen generador. Ocho asistencias.
Nowell
Base
Valoración del redactor
Empeño incuestionable y rendimiento dispar. Abusa del triple, aunque metió algunos importantes. Le faltó control en los peores momentos del tercer cua
Villar
Base
Valoración del redactor
Excelente defensa inicial a Edwards. Su labor atrás con la estrella anotadora del Virtus encarriló el duelo desde el comienzo.
Diallo
Escolta
Valoración del redactor
De más a menos. Rentabiliza sus muelles y se mostró muy productivo en el primer tiempo. Su energía es importante para el equipo.
Spagnolo
Escolta
Valoración del redactor
Creció con el partido como la espuma. Muy sólido, con mando, rescatador de los tiros a media distancia y responsable en defensa. Avanza notablemente.
Kurucs
Alero
Valoración del redactor
La estadística le suspende, especialmente con su tendencia a las faltas en ataque. Pero su inteligencia le salva. Debe de ser importante
Cabarrot
Alero
Valoración del redactor
El líder azulgrana apenas destacó antes del descanso. Muy buen segundo tiempo, tanto en la anotación como por sabiduría para defender.
Sedekerskis
Alero
Mejor del partido
Valoración del redactor
El capitán necesitaba una noche así. Otros lucieron más, pero se multiplicó en la intendencia. Arranque anotador y muy buenos intangibles atrás.
Frisch
Ala-Pivot
Valoración del redactor
Apenas diez minutos sobre el parqué, pero en momentos de peso. Con buen espíritu, colaborando en el rebote y autor de un triple.
Diakite
Pivot
Valoración del redactor
Sólo siete minutos, en parte por sus habituales problemas con las faltas. Galbiati optó en varias fases por jugar sin sus ‘cincos’.
Clasificación general
JugadorPuntos
Timothe Luwawu-Cabarrot102
Hamidou Diallo91
Paolo Galbiati82
Matteo Spagnolo81
Tadas Sedekerskis74
Markquis Nowell73
Khalifa Diop69
Mamadi Diakite62
Clément Frisch52
Kobi Simmons40
Rodions Kurucs38
Rafa Villar35
Luka Samanic34
Trent Forrest32
Markus Howard15
Joksimovic11
