Nowell, MVP azulgrana del París-Baskonia. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí

Nowell, MVP azulgrana del París-Baskonia.
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores baskonistas
Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:29
Paolo Galbiati
Entrenador
Valoración del redactor
No se le puede negar que su propuesta es moderna y atractiva, pero requiere de una plantilla más armada. El equipo alterna fases de energía e intensidad con desconexiones severas, como la del último cuarto. Necesita un acierto triplista que no existió y sufre mucho bajo los aros ante interiores rivales
Forrest
Base
Valoración del redactor
Tras su formidable duelo domingo parecía oculto. Hasta que se fue entonando con réditos desde el tiro libre. Su lesión en la última jugada del primer
Nowell
Base
Mejor del partido
Valoración del redactor
Irreprochable actitud pese a algunos errores. Valiente y buen distribuidor de balones, vertical e incisivo. Minutada por la lesión de Forrest.
Villar
Base
Valoración del redactor
Jugó los tres últimos minutos, con todo ya perdido. Trató de contener en los últimos ataques al estelar Hifi, el hombre más decisivo del encuentro.
Howard
Escolta
Valoración del redactor
Segundo rosco consecutivo con cinco triples fallados. Ansioso, impreciso y sin la trascendencia esperada. Lesionado en la mano, no jugó tras el descan
Diallo
Escolta
Valoración del redactor
Un jugador de extremos. Abrumadora capacidad atlética y el atajo hacia el aro entre las cejas. Pero cinco pérdidas por sus malas lecturas.
Spagnolo
Escolta
Valoración del redactor
Enérgico y con ganas de defender. Líder en asistencias junto a Nowell, pero poco productivo por sí mismo.
Cabarrot
Alero
Valoración del redactor
Muy buena primera parte junto a Samanic. Líder con clase y recursos variados hasta desaparecer en el deficiente último cuarto del equipo.
Sedekerskis
Alero
Valoración del redactor
De menos a más. Fallón en el tiro durante el primer tiempo. Apareció con dos intervenciones notables para cerrar el tercer acto.
Frisch
Ala-Pivot
Valoración del redactor
Una actuación con sordina. Muy poca presencia en ataque y confirmando que se trata de un alero capaz de ayudar en el rebote, un déficit colectivo.
Samanic
Ala-Pívot
Valoración del redactor
Más que notable primera parte, liderando al grupo en alianza con Cabarrot. Muy bien en penetraciones con réditos desde el tiro libre. A menos después.
Diakite
Pivot
Valoración del redactor
Algunos fogonazos agradables pero esporádicos. Sin presencia en ataque, reboteador escaso y superado por los interiores del cuadro francés.
Clasificación general
JugadorPuntos
Timothe Luwawu-Cabarrot43
Hamidou Diallo35
Paolo Galbiati34
Trent Forrest32
Markquis Nowell29
Tadas Sedekerskis29
Luka Samanic28
Clément Frisch25
Khalifa Diop25
Matteo Spagnolo25
Mamadi Diakite20
Markus Howard15
Rodions Kurucs6
Rafa Villar4
Joksimovic-
