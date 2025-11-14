Cabarrot, MVP azulgrana del Maccabi-Baskonia. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores baskonistas
Jueves, 13 de noviembre 2025
Paolo Galbiati
Entrenador
Valoración del redactor
Demasiado lastre el primer tiempo. Defensa deficiente del bloqueo directo que el Maccabi aprovechó para nutrir a sus pívots en otra claudicación interior azulgrana. El grupo reaccionó tras el descanso con gran actividad atrás a los mandos de Kurucs y un quinteto sin ‘cincos'. Tampoco ayudó el arbitraje.
Simmons
Base
Valoración del redactor
Firmó un partido decoroso sin armar demasiado ruido. De menos a más, como el equipo. Segundo anotador del conjunto.
Nowell
Base
Valoración del redactor
No entró hasta el minuto 25. Activo, autor de dos canastas de mucho mérito y con afán por ayudar.
Villar
Base
Valoración del redactor
Más de lo mismo. Titular para defender con su garra de costumbre, tres minutitos y nada más. Una pérdida y una falta personal.
Howard
Escolta
Valoración del redactor
El hombre que debe de marcar diferencias se muestra inseguro. Un triple en seis intentos y sin la trascendencia que habría de tener.
Diallo
Escolta
Valoración del redactor
Erró más tiros de la cuenta, incluidos los libres, pero su desbordante energía guió la reacción azulgrana durante la segunda parte.
Spagnolo
Escolta
Valoración del redactor
Primer relevo en el puesto de base, aunque poco utilizado a la vuelta de los vestuarios. Tampoco paró las ventajas rivales tras el bloqueo directo.
Kurucs
Alero
Valoración del redactor
La estadística no le rinde justicia. Lideró la reacción defensiva azulgrana después del intermedio con sus robos e ímpetu. Le sobran faltas en ataque.
Cabarrot
Alero
Mejor del partido
Valoración del redactor
El líder natural de esta campaña. Demasiado solo en un inmenso primer cuarto. Falló triples, pero máximo anotador, reboteador y asistente.
Sedekerskis
Alero
Valoración del redactor
Tras un primer tiempo flojo y sin protagonismo, cuajó un tercer cuarto muy bueno en los dos lados de la pista. Debe de recuperar su notable motor diésel.
Frisch
Ala-Pivot
Valoración del redactor
A punto por minuto con una canasta doble y el único triple intentado. Pero Galbiati no le concedió más oportunidades de alternar con Sedekerskis y Kurucs.
Diakite
Pivot
Valoración del redactor
Eliminado cuando cuajaba sus mejores minutos en el último acto. Superado netamente por Sorkin en el enfrentamiento particular.
Clasificación general
JugadorPuntos
Timothe Luwawu-Cabarrot124
Hamidou Diallo110
Matteo Spagnolo99
Paolo Galbiati97
Tadas Sedekerskis91
Markquis Nowell89
Khalifa Diop79
Mamadi Diakite76
Clément Frisch62
Kobi Simmons60
Rodions Kurucs54
Rafa Villar51
Luka Samanic34
Trent Forrest32
Markus Howard22
Joksimovic11
