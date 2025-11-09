Nowell, MVP azulgrana del Lleida-Baskonia. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores baskonistas
Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:33
Paolo Galbiati
Entrenador
Valoración del redactor
La defensa en zona se le atragantó a su equipo. Sin antídoto claro para controlar el dominio interior rival. Apostó por Nowell y Villar en un intento de remontada que se quedó a las puertas. Devolvió un tanto tarde a Simmons a cancha.
Simmons
Base
Valoración del redactor
Sus triples ayudaron a sostener la anotación en los peores momentos. Su retorno a cancha en los minutos finales fue una concatenación de infortunios.
Nowell
Base
Mejor del partido
Valoración del redactor
Triples y dinamismo en transición para levantar al equipo de una desventaja de 29 puntos. Antes, había sufrido problemas defensivos.
Villar
Base
Valoración del redactor
De vuelta a su antiguo hogar, volvió a ganar minutos en detrimento de otros compañeros con mayores galones. Firmó su primer triple de la temporada.
Diallo
Escolta
Valoración del redactor
Probó la guerra individual para recortar distancias con escaso resultado. En su versión más apresurada, perdió protagonismo en la segunda parte.
Spagnolo
Escolta
Valoración del redactor
Ayudó a imprimir velocidad al ataque azulgrana en la remontada, pero se vio muy penalizado por sus bajísimos porcentajes de tiro.
Kurucs
Alero
Valoración del redactor
Intentó equilibrar la pelea interior sin demasiada suerte. Dubitativo a la hora de tomar decisiones de ataque ante la defensa en zona catalana.
Joksimovic
Alero
Valoración del redactor
De nuevo en convocatoria, pero sin tiempo de juego.
Cabarrot
Alero
Valoración del redactor
También estrellado contra la defensa zonal ilerdense. Recuperó su toque triplista en la recta de llegada, pero ya demasiado tarde.
Sedekerskis
Alero
Valoración del redactor
Con desatenciones defensivas que permitieron crecerse a Ejim. Tiró del equipo junto a Nowell en la remontada para sumar sus ocho únicos puntos.
Frisch
Ala-Pivot
Valoración del redactor
Tres minutos y medio de juego sin demasiada relevancia en un inicio de encuentro de descontrol general.
Diakite
Pivot
Valoración del redactor
Superado bajo los tableros. Un triple para alimentar la remontada, pero sin demasiado peso ni una lectura clara en el ataque a zona.
Clasificación general
JugadorPuntos
Timothe Luwawu-Cabarrot108
Hamidou Diallo97
Paolo Galbiati87
Matteo Spagnolo86
Tadas Sedekerskis81
Markquis Nowell80
Khalifa Diop73
Mamadi Diakite66
Clément Frisch56
Kobi Simmons47
Rodions Kurucs44
Rafa Villar41
Luka Samanic34
Trent Forrest32
Markus Howard15
Joksimovic11
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión