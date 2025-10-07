El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Savkov promedia más de 20 minutos de media. VTB League

El triple sobre la bocina del baskonista Savkov con el que sitúa a su equipo colíder de la liga rusa

El canterano azulgrana, cedido en el MBA Moscú, exhibe su muñeca en el inicio de una temporada importante para su futuro

Iván Benito

Iván Benito

Martes, 7 de octubre 2025, 12:28

Comenta

Último ataque, apenas diez segundos para el final del partido y Pavel Savkov no se pone nervioso. Mira al reloj de posesión, bota, coge un bloqueo y centra la vista en su defensor. El MBA Moscú pierde 75-77 ante el Enisey y se pone en las manos del jóven canterano del Baskonia. El escolta ruso amaga con penetrar, una finta que le permite dar un paso atrás, ganar espacio e iniciar su académica mecánica de tiro. Lanza el triple a más de siete metros de la canasta y el balón entra limpio.

El escolta ruso colocó así colíder a su equipo. Son solo dos victorias, pero es el único equipo junto al Unics Kazán que se mantiene invicto. El CSKA de Moscú y el Zenit ya han perdido un encuentro. Savkov celebra con rabia y los puños cerrados. A sus 23 años, afronta una temporada importante para su futuro y no ha podido empezar de mejor manera.

El jugador azulgrana está cedido en la capital rusa tras un año en el ostracismo del primer equipo del Baskonia. Disputó 11 partidos, 66 minutos en total, lo que le impidió seguir desarrollándose como jugador. Sus dos temporadas anteriores tampoco fueron positivas. Primero una cesión infructurosa al Fuenlabrada y después un corto periplo por la Liga de Desarrollo de la NBA, también a préstamo, para acabar el curso en el GBC.

Antes de partir a la G-League, el Baskonia renovó al jugador ruso hasta 2028. Su soberbia capacidad para anotar desde la larga distancia convenció a los técnicos azulgranas para extender la vinculación del internacional ruso que llegó a Vitoria con 16 años, con un físico liviano que le ha hecho pasar de puntillas hasta la fecha por la ACB y la Euroliga. En su regreso a casa, espera recuperar la continuidad y la confianza para seguir su proceso de maduración. En los dos primeros encuentros, firma 21 minutos de media, el tercero que más en una plantilla que cuanta con el veterano Andrey Zubkov, 7 puntos y un 4 de 7 en triples. Un inicio prometedor.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos fallos en la misma catenaria desataron el caos en el metro en horas punta
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  4. 4 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  5. 5 Polémica portada de la revista sobre la mano de Irulegi: ¿por qué salen Dani Rovira y Clara Lago?
  6. 6

    Las obras de Zorrozaurre destapan los raíles del tranvía a Algorta de 1876
  7. 7

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  8. 8

    La falta de relevo dispara los traspasos de despachos de lotería en Bizkaia
  9. 9

    «He estado media hora esperando al metro y he llegado tarde al instituto»
  10. 10 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El triple sobre la bocina del baskonista Savkov con el que sitúa a su equipo colíder de la liga rusa

El triple sobre la bocina del baskonista Savkov con el que sitúa a su equipo colíder de la liga rusa