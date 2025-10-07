El triple sobre la bocina del baskonista Savkov con el que sitúa a su equipo colíder de la liga rusa El canterano azulgrana, cedido en el MBA Moscú, exhibe su muñeca en el inicio de una temporada importante para su futuro

Iván Benito Martes, 7 de octubre 2025, 12:28

Último ataque, apenas diez segundos para el final del partido y Pavel Savkov no se pone nervioso. Mira al reloj de posesión, bota, coge un bloqueo y centra la vista en su defensor. El MBA Moscú pierde 75-77 ante el Enisey y se pone en las manos del jóven canterano del Baskonia. El escolta ruso amaga con penetrar, una finta que le permite dar un paso atrás, ganar espacio e iniciar su académica mecánica de tiro. Lanza el triple a más de siete metros de la canasta y el balón entra limpio.

Pavel Savkov is already doing his Pavel Savkov things in Russia 🫣



MBA Moscow starts 2-0 thanks to Pasha's game winner against Enisey. pic.twitter.com/oBs4McUexl — Artem Komarov (@art_basket) October 6, 2025

El escolta ruso colocó así colíder a su equipo. Son solo dos victorias, pero es el único equipo junto al Unics Kazán que se mantiene invicto. El CSKA de Moscú y el Zenit ya han perdido un encuentro. Savkov celebra con rabia y los puños cerrados. A sus 23 años, afronta una temporada importante para su futuro y no ha podido empezar de mejor manera.

El jugador azulgrana está cedido en la capital rusa tras un año en el ostracismo del primer equipo del Baskonia. Disputó 11 partidos, 66 minutos en total, lo que le impidió seguir desarrollándose como jugador. Sus dos temporadas anteriores tampoco fueron positivas. Primero una cesión infructurosa al Fuenlabrada y después un corto periplo por la Liga de Desarrollo de la NBA, también a préstamo, para acabar el curso en el GBC.

Antes de partir a la G-League, el Baskonia renovó al jugador ruso hasta 2028. Su soberbia capacidad para anotar desde la larga distancia convenció a los técnicos azulgranas para extender la vinculación del internacional ruso que llegó a Vitoria con 16 años, con un físico liviano que le ha hecho pasar de puntillas hasta la fecha por la ACB y la Euroliga. En su regreso a casa, espera recuperar la continuidad y la confianza para seguir su proceso de maduración. En los dos primeros encuentros, firma 21 minutos de media, el tercero que más en una plantilla que cuanta con el veterano Andrey Zubkov, 7 puntos y un 4 de 7 en triples. Un inicio prometedor.