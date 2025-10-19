El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Spagnolo se cuela entre dos rivales. Factoría9

Spagnolo arregla el descosido

Sin Forrest ni Howard, el italiano agarra la batuta, anota 12 puntos en la segunda mitad con tiros de calidad e impulsa el despegue de Diakite

Iván Benito

Iván Benito

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:12

Comenta

Matteo Spagnolo es un «joven-veterano» que con 22 años guardó la ropa del Baskonia cuando amenazaba tormenta y salvó los muebles. La definición de ... Pablo Pin sobre el jugador italiano llegó por la tranquilidad que otorgó al juego del equipo azulgrana cuando estaba al borde del colapso. El encuentro de Granada dejó constancia que el Baskonia es un equipo con potencial si los exigidos intentos triples por parte de su entrenador entran en la cesta y que se desordena cuando la puntería no le sonríe. La pólvora exhibida en el primer cuarto, con un 6 de 7 inicial, se secó de forma gradual y tuvo que emerger el canterano del Real Madrid para actuar como un oasis en el desierto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  2. 2

    Iván murió en el tajo la víspera de Nochevieja al caerle una torre de palés encima
  3. 3

    Vuelta al pasado: la construcción de madera llega a cuatro VPO de Bizkaia
  4. 4

    Bizkaia tiene 51 niños que precisan ya acogida y solo una familia disponible
  5. 5 «Siempre dije que Alain iba a poder estudiar lo que quisiera»
  6. 6 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  7. 7

    La Ertzaintza afronta el rebrote de una nueva violencia callejera que amenaza con ir a más
  8. 8

    El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  9. 9

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  10. 10

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Spagnolo arregla el descosido

Spagnolo arregla el descosido