El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Solo el aplomo de Joksimovic acompaña a la inspiración de Cabarrot

El adolescente baskonista, de 16 años, se desmarca de la frustración azulgrana de ver como cada error se convierte en el inicio de una espiral fatal

Iván Benito

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:14

Comenta

La disputa del Eurobasket sub'18 el pasado verano en Belgrado ha deparado varias reivindicaciones patrias en torno a la figura de Stefan Joksimovic. Los ... seguidores serbios no pierden la ocasión en cada publicación de una buena acción en redes sociales del adolescente azulgrana, de todavía 16 años, para recordar que nació en su país y no en Eslovenia. El Hemofarm de Vrsac venció al Buducnost en la noche del 15 de noviembre de 2008, con 9 puntos de Nebojsa Joksimovic, ex del Estrella Roja, que horas más tarde acunaba por primera vez a su hijo Stefan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 23 de octubre
  2. 2

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  5. 5

    La presión radical obliga a suspender la charla de dos ertzainas en la UPV/EHU
  6. 6

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  7. 7

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  8. 8 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  9. 9

    Asfixiada por los trastos y la humedad en un camarote: así vivió un año Josefina tras ser okupado su piso en Vitoria
  10. 10

    EH Bildu critica que la Ertzaintza desvele el origen de los detenidos y carga contra Zupiria: «La extrema derecha fascista le condiciona»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Solo el aplomo de Joksimovic acompaña a la inspiración de Cabarrot

Solo el aplomo de Joksimovic acompaña a la inspiración de Cabarrot