La Bonoloto del jueves: comprobar resultados del 23 de octubre
Estrella Roja 90-72 Baskonia

El Baskonia se hunde en una triste rutina

Queda bloqueado en el tercer cuarto, se convierte en una víctima dócil a manos del Estrella Roja y sigue inédito en la Euroliga con un 0-6

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Jueves, 23 de octubre 2025

La Euroliga es un territorio tóxico para el Baskonia. No hay coraza ni recurso que le libren de encajar golpe tras golpe desde el ... inicio de la presente temporada. Son ya seis las derrotas que acumula después del último rejonazo recibido ayer en la cancha del Estrella Roja. Su estampa continental da pena. Último en la tabla y único equipo que todavía no ha logrado una victoria mientras otros rezagados como Maccabi y Asvel comienzan a carburar. Hundido en Europa y con la sensación de que todavía le queda un mundo para patentar una fórmula que le permita comenzar a sumar en positivo en una competición implacable.

