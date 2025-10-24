El Baskonia se hunde en una triste rutina

La Euroliga es un territorio tóxico para el Baskonia. No hay coraza ni recurso que le libren de encajar golpe tras golpe desde el ... inicio de la presente temporada. Son ya seis las derrotas que acumula después del último rejonazo recibido ayer en la cancha del Estrella Roja. Su estampa continental da pena. Último en la tabla y único equipo que todavía no ha logrado una victoria mientras otros rezagados como Maccabi y Asvel comienzan a carburar. Hundido en Europa y con la sensación de que todavía le queda un mundo para patentar una fórmula que le permita comenzar a sumar en positivo en una competición implacable.

Poco optimismo es capaz de generar un Baskonia que acaba de prescindir de Luka Samanic tras sus desavenencias con Galbiati, con un base recién llegado como Kobi Simmons tras las lesiones de Forrest y Howard y que busca un pívot en el mercado. Muchos son los frentes abiertos y pocas las alegrías. En el Belgrado Arena, hubo ciertas esperanzas durante una primera parte correcta en la que los azulgranas lograron incluso sentirse por momentos dominadores. Luego, la nada.

Llegó el plantel vitoriano con un 40-43 al descanso para dar paso a un eclipse baloncestístico total. Sin noticias del Baskonia, desconexión total, ni asomo de cobertura y un parcial de 32-15 (72-58, minuto 30) para mandar a la basura otra oportunidad de incomodar a un anfitrión con trazas de rival abordable. El Estrella Roja comparte con el Baskonia algunos males, las intermitencias defensivas, cierta falta de fuelle cuando se trata de correr para cuadrar un buen balance defensivo y una clara tendencia al individualismo. Sin embargo, los balcánicos ganan en calidad, la que desprende un exterior rompedor como Jordan Nwora, se apoyan en la la firmeza de Codi Miller-McIntyre o sacan partido de la erudición en el 'pick and roll' de Donatas Motiejunas. Fueron tres vectores que convergieron para hacer saltar por los aires la débil propuesta azulgrana.

Hecho trizas

El Baskonia protagonizó su particular proceso de desintegración durante una segunda parte fantasmagórica. Porque ya no es solo perder, la rutina malamente adquirida en la presente Euroliga. Las formas también marcan y la escuadra azulgrana transmitió el peor de los pulsos. Un latido casi inaudible, un gesto general de equipo resignado y sin gobierno con un Paolo Galbiati, que aguantaba el chaparrón desde el área técnica sin la capacidad para un último grito convincente o una arenga que reactivara a sus jugadores. Un Baskonia que pierde casi por costumbre, sin nervio competitivo mientras el Estrella Roja le zarandeaba.

Esperanza Los de Galbiati amagaron con la rehabilitación continental en una primera parte correcta

Tras el descanso La segunda parte dio paso al particular proceso de desintegración de la escuadra vitoriana

Atrás quedaron dos cuartos iniciales de esperanza en los que el Baskonia supo ponerse a la altura de su oponente en la refriega física para plantar cara e incluso vivir momentos de brillantez ofensiva. Sin embargo, incluso en los tramos más inspirados, el conjunto vitoriano dejaba caer 'migas' sospechosas. La reincidencia en las pérdidas de balón le privaron de la posibilidad de ampliar unas rentas que siempre fueron exiguas. Simmons dejaba detalles de talento, Luwawu-Cabarrot volvió a confirmar que es, en este momento, el principal bombardeo exterior azulgrana, Diop transmitía seriedad bajo el aro propio y el rebote era una pelea equilibrada.

Fueron minutos de correr en transición, de autoexigencia atrás y de contemplar una nueva oportunidad para el crecimiento de Joksimovic, lo más emocionante que ha sucedido últimamente en matería de talento joven en la primera plantilla azulgrana. Pero fue superar el descanso y recibir la bofetada que daba paso a la pesadilla. La asociación entre Mcintyre y Motiejunas fue un trabalenguas que la defensa azulgrana no acertó a enunciar. Ni los hombres en cancha ni desde el banquillo. El Baskonia quedó anulado por completo en el tercer cuarto. Apenas asomó Cabarrot en pleno naufragio en unas filas alavesas en las que incluso el peso del capitán Sedekerskis parece demasiado liviano. Otro golpe que deja al plantel de Galbiati en el subsuelo de una Euroliga que amenaza con convertirse en un desierto.