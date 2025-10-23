El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Baskonia

Estrella Roja 90-72 Baskonia

Diallo recibe un insulto racista durante el Estrella Roja-Baskonia

La expedición azulgrana muestra su repulsa sobre una acción que obligó a detener unos instantes el partido y por la que se arrojó un mechero a la pista

Iván Benito

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:39

Estaba a punto de terminar el encuentro, con la victoria decidida a favor del Estrella Roja, cuando llegó lo peor del mismo. El baskonista Hamidou ... Diallo se dirigió al banquillo después de que se le señalizara la quinta falta personal y tuvo que escuchar un insulto racista procedente de la grada. El alero hizo un gesto irónico por el que todavía tuvo que recibir aún más desconsideraciones generales, que indignaron a toda la expedición del Baskonia mientras el agresor escapaba a la carrera.

