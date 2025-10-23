Diallo recibe un insulto racista durante el Estrella Roja-Baskonia

Estaba a punto de terminar el encuentro, con la victoria decidida a favor del Estrella Roja, cuando llegó lo peor del mismo. El baskonista Hamidou ... Diallo se dirigió al banquillo después de que se le señalizara la quinta falta personal y tuvo que escuchar un insulto racista procedente de la grada. El alero hizo un gesto irónico por el que todavía tuvo que recibir aún más desconsideraciones generales, que indignaron a toda la expedición del Baskonia mientras el agresor escapaba a la carrera.

El delegado azulgrana Ander Viribay y el director deportivo Félix Fernández tomaron cartas en el asunto para detener el encuentro y que quedara constancia de la intolerable descalificación. El árbitro detuvo el encuentro y los miembros de seguridad del Belgrado Arena y algunos componentes del Estrella Roja tuvieron que pedir calma a sus aficionados, todavía más airados.

Hasta llegaron a lanzar un mechero a la zona del banquillo baskonista. El objeto no impactó en nadie y el propio delegado Ander Viribay se lo entregó al árbitro principal del partido. Se espera que la Euroliga tome cartas en el asunto y sancione al club, habituado a pagar multas por lanzamientos de objetos.