Rogkavopoulos: «Veremos cómo evoluciona todo en el futuro»

«Veremos cómo evoluciona todo en el futuro». Estas son las enigmáticas declaraciones que ha realizado Nikos Rogkavopoulos sobre su futuro en una entrevista concedida ... al portal web Eurohoops. Y es que pese a contar con contrato en vigor para el próximo curso su buena temporada bajo las órdenes de Pablo Laso no ha pasado desapercibida para varios equipos de la Euroliga, que desean hacerse con sus servicios.

Uno de esos conjuntos es el Panathinaikos. La escuadra verde, que no pudo revalidar el título tras caer en semifinales ante el Fenerbahce, es uno de los clubes más interesados, que tendría que desembolsar la claúsula de 1,5 millones de euros para fichar al jugador. «Estas cosas no me afectan. Mi trabajo es entrenar y jugar al baloncesto», ha añadido.

El exterior griego viene de ser el MVP en el 'Stoiximan Aegean Ball Festival', evento organizado por el exjugador Giorgos Printezis en su isla griega natal en elq ue estuvieron presentes otros jugadores como Dimitris Diamantidis, Thodoris Papaloukas, Marcelinho Huertas, Luca Vildoza o Bryant Dunston.