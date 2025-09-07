El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Diallo, en el partido de entrenamiento ante el Gipuzkoa Basket. Saski Baskonia

Una revolución por examinar en el Baskonia

La cancha decidirá si la inclinación del equipo azulgrana hacia el baloncesto moderno revierte su mala trayectoria reciente

Ángel Resa

Ángel Resa

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:14

El propio ideólogo del proyecto reconoció en público la necesidad de revertir la tendencia bajista si se permiten los términos bursátiles. Josean Querejeta, que se ... encamina hacia la cuarta década al frente del Baskonia, habló de «espabilar». El club vitoriano, pionero a la hora de seducir a promesas de presente y espléndido futuro, lleva un tiempo perdiendo peso en los conciertos doméstico y continental. De protagonizar la rebelión contra la FIBA en 2000 y alzarse como alternativa firme frente a los clubes de fútbol a sentirse rebasado por adversarios naturales –Málaga y Valencia– y otros de la clase media que lo observan a través del retrovisor, casos de los dos equipos canarios. Si a ello se unen los aldabonazos de rivales inferiores no hace tanto como Murcia, Joventut y Manresa surge un cierto aire depresivo dentro de la parroquia azulgrana.

