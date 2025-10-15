El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Luwawu-Cabarrot y Forrest, durante un tiempo muerto en el partido ante el Panathinaikos. Blanca Castillo
Paris-Baskonia | Miércoles, 20.45 horas

Una sociedad para multiplicar al Baskonia en París

Forrest y Cabarrot, brillantes ante el Real Madrid, lideran el asalto a la ciudad gala en busca del primer triunfo en la Euroliga

Jon Aroca

Jon Aroca

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:12

Comenta

Si las sensaciones valen para algo en una élite del baloncesto que acostumbra a los equipos a jugar cada poco más de tres días, el ... Baskonia puede anotarse un pequeño tanto respecto al Paris Basketball, su rival esta noche (20.45 horas) en la cuarta jornada de la Euroliga. Bien es cierto que los galos suman dos victorias en tres encuentros y que el casillero azulgrana se encuentra aún por estrenar, pero también es verdad que el bloque de Paolo Galbiati llega a la cita tras remontar veinte puntos al Real Madrid en sus mejores tres cuartos de la temporada (105-100) y que los parisinos claudicaron en su pabellón frente a otro bloque potente como el Monaco (94-99).

