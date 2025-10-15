Una sociedad para multiplicar al Baskonia en París

Si las sensaciones valen para algo en una élite del baloncesto que acostumbra a los equipos a jugar cada poco más de tres días, el ... Baskonia puede anotarse un pequeño tanto respecto al Paris Basketball, su rival esta noche (20.45 horas) en la cuarta jornada de la Euroliga. Bien es cierto que los galos suman dos victorias en tres encuentros y que el casillero azulgrana se encuentra aún por estrenar, pero también es verdad que el bloque de Paolo Galbiati llega a la cita tras remontar veinte puntos al Real Madrid en sus mejores tres cuartos de la temporada (105-100) y que los parisinos claudicaron en su pabellón frente a otro bloque potente como el Monaco (94-99).

Ese buen Baskonia cabalgó a lomos de Trent Forrest y Timothé Luwawu-Cabarrot. Base y alero fueron los estiletes de un conjunto que al fin pudo dar continuidad a ese baloncesto eléctrico, dinámico, de posesiones cortas pero intensas y que también logra castigar desde el perímetro. El base de Alabama centró los focos por su implacable 19 de 19 en tiros libres, suficiente para igualar tanto el récord sin fallo de la ACB como el absoluto del Baskonia, pero también sumó hasta llegar a los 26 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias. El galo se fue a 22 puntos con 3 rebotes y otras tantas asistencias.

La notable aportación numérica de ambos ha sido una constante en las titubeantes primeras semanas del campeonato. Un Baskonia necesitado de ensamblar los novedosos sistemas de Galbiati y también de dar encaje a los fichajes se ha apoyado en dos jugadores que conocen la casa tras un primer curso de adaptación pero también de cierta irregularidad. En busca de ritmo el director de juego y con pronunciados altibajos el alero, ambos quieren pulir esta temporada esas carencias para asentarse en el quinteto azulgrana.

Forrest acompasó su protagonismo numérico ante el Real Madrid con el papel de pieza decisiva en la victoria. Algo que no siempre ha sido así, pues a veces se le ha achacado que esas buenas estadísticas llegaran ya tarde, con el equipo camino de la derrota. Ahora parece haber procesado bien las demandas de un técnico que quiere ritmo, algo que podía chocar con su pausado estilo de dirección pero que paradójicamente le ha sentado bien. También la presencia de un Nowell con algunos detalles positivos en el manejo y Spagnolo, que dio buenos registros defensivos ante el conjunto blanco, debe impulsar sus prestaciones. Todo, mientras un Howard que hoy regresará a la rotación encuentra su mejor versión y Villar ocupa un rol testimonial.

19 puntos promedia Luwawu-Cabarrot en los tres partidos jugados de la Euroliga. Es el quinto jugador de la competición más anotador tras Clyburn (21,7), Hifi (21,3), Vezenkov (20,7) y Nunn (20,3).

Cabarrot promedia más de quince puntos por partido. Con galones renovados tras la marcha de un especialista como Rogkavopoulos mientras Diallo ocupa un rol diferente en esa rotación líquida entre los puestos de escolta y alero. Pero también con ese punto de confianza que le convierte en una pieza de consumado valor para el conjunto vitoriano. Ya lo fue en varias fases del curso pasado, aunque entonces también atravesase momentos de dudas. Olvidarse de esa irregularidad es la gran asignatura pendiente del galo. De momento en el lanzamiento triple está más que entonado: un 55% de acierto clave para engrasar la anotación mientras el Baskonia aún encuentra los resortes de su juego interior.

Reconstrucción parisina

Ambos volverán a partir como referencias de un equipo en busca su primera victoria continental. Tras el buen pero insuficiente nivel competitivo ante los dos gigantes griegos, el tropiezo frente al Asvel debe servir como referencia de lo que debe evitar cuando los focos continentales apuntan lejos del Buesa Arena. De nuevo en Francia, el Baskonia de Galbiati afronta una oportunidad de reivindicarse. Lo hace ante la revelación de la última temporada, a la que esa misma categoría le ha generado un sensible desbarajuste estival. Sin TJ Shorts, Tyson Ward, Kevarrius Hayes o Mikkael Jantunen, al bloque galo le ha tocado reinventarse. El talentoso Nadir Hifi, mejor jugador joven de la pasada edición, es la punta de lanza de un bloque que también cuenta un curso más con los servicios del exazulgrana Daulton Hommes.

También la dirección desde el banquillo es novedosa. Tras la marcha de Tiago Splitter rumbo a la NBA como asistente en los Blazers, el Paris ha hecho una apuesta de tintes similares a la del Baskonia. Otro técnico novato en la Euroliga, joven y con pasaporte italiano: Francesco Tabellini. También dueño de un baloncesto dinámico y de ritmo altísimo. Es más, el técnico estaba llamado a suplir a Galbiati en Trento, pero le llegó la oferta parisina.

Tras década y media como formador en categorías inferiores y asistente en Italia -primero en la Virtus Bolonia y después en Treviso, donde estuvo de 2014 a 2022- Tabellini apostó por la modesta liga checa. El USK Praga, club con cierta solera a mediados del siglo pasado y que llegó a ganar la Recopa en 1969, vio en él a un técnico con potencial. Ese único curso en la capital checa le permitió dar el salto al Nymburk, el gran equipo del país al que llevó a dos tripletes consecutivos y a firmar un baloncesto eléctrico como el de Galbiati que le abrió las puertas de París.