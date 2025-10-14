El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Galbiati instruye a Diallo en el partido contra el Real Madrid. Jesús Andrade
París-Baskonia | Miércoles, 20.45 horas

Galbiati: «Debemos ser inteligentes porque va a ser un desafío duro»

El entrenador del Baskonia confirma la baja de Kurucs ante un París del que destaca su «energía e intensidad», así como su buena capacidad anotadora

Jon Aroca

Jon Aroca

Martes, 14 de octubre 2025, 13:45

Comenta

Al Baskonia le ha tocado madrugar para poner rumbo a París en busca de su primera victoria de la temporada en la Euroliga. «Nos ... hemos levantado muy pronto porque el avión era pronto en Bilbao», ha expuesto Galbiati ya en el aeropuerto. Pero pese al madrugón sus sensaciones sobre el terreno fueron buenas. «El equipo parece que está bien, les he visto hablando entre ellos y eso es bueno», ha detallado.

