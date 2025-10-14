Galbiati: «Debemos ser inteligentes porque va a ser un desafío duro»

Al Baskonia le ha tocado madrugar para poner rumbo a París en busca de su primera victoria de la temporada en la Euroliga. «Nos ... hemos levantado muy pronto porque el avión era pronto en Bilbao», ha expuesto Galbiati ya en el aeropuerto. Pero pese al madrugón sus sensaciones sobre el terreno fueron buenas. «El equipo parece que está bien, les he visto hablando entre ellos y eso es bueno», ha detallado.

Ha confirmado que tiene a todos disponibles menos a Rodions Kurucs. La lesión que apeó al letón del partido contra el Real Madrid no es grave, sino más bien parte del proceso de recuperación de la operación en la fascia plantar de su pie izquierdo a la que se sometió en verano. Pero eso le impedirá estar ante el conjunto galo y es seria duda para el choque ante el Partizan que se jugará solo dos días después.

Espera «un desafío duro» para sus jugadores por las características de un equipo adiestrado por su paisano Francesco Tabellini. «París juega con mucha energía y gran intensidad. También en la presión. Debemos ser inteligentes para jugar nuestro partido a nuestro ritmo para a la vez estar juntos», ha analizado. Su segundo derbi consecutivo ante un preparador italiano tras imponerse en el primero a Scariolo.

También cree que la plantilla del París cuenta con estiletes de primer nivel pese a haber perdido a otros tras haber sido el curso pasado la revelación del gran torneo continental. «Son muy talentosos. Tienen en Hifi a uno de los mejores anotadores de la competición y también a Robinson, que es un jugador muy interesante», ha añadido sobre dos de los primeros espadas exteriores del rival.

«Es uno de los equipos más atléticos de la competición. También tienen mucha libertad para tirar, sobre todo triples», ha destacado un Galbiati que espera dar continuidad a la buena media hora mostrada en los tres cuartos finales frente al Real Madrid. «Por eso debemos frenar su transición ofensiva y su habilidad para encontrar tiradores», ha insistido el italiano.