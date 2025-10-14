El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cabarrot penetra a canasta ante la oposición de Deck durante el Baskonia-Madrid. Jesús Andrade
Baskonia

Adiós a la tensión

Análisis ·

La victoria del domingo ante el Real Madrid dio la medida de lo que puede ser este Baskonia, aunque el camino iniciado tras el primer triunfo se antoja muy duro

Pepe Laso

Pepe Laso

Martes, 14 de octubre 2025, 00:20

Comenta

Decía hace unos días que «el proyectó del entrenador italiano me gusta…». El equipo en la pasada semana perdió en el último segundo ante el ... Panathinaikos dando ya sensación de cierta solidez. La victoria del domingo ante el Real Madrid dio la medida de lo que puede ser este grupo. Galbiati proyecta la imagen de un entrenador de Universidad americana, pasión y fe. Indudablemente prescindir de Howard no era una decisión fácil y le salió bien. Un punto más a su favor.

